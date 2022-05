Tozo-subsidie niet vaak teruggevorderd

Gemeenten hebben tot nu toe nog nauwelijks de Tozo-subsidie teruggevorderd, zo meldt radioprogramma Pointer. Van de bijna drie miljard euro coronasubsidie werd iets meer dan 4 procent teruggehaald.

Aan het begin van de coronaperiode, in maart 2020, werd de Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers (Tozo) in snel tempo in het leven geroepen. De regeling was bedoeld om zzp’ers zonder werk financieel door de coronacrisis te helpen. De regeling is in vijf rondes uitgekeerd tot oktober 2021.

‘Erg weinig’ teruggevorderd

Uit cijfers van Pointer blijkt dat gemeenten enkele procenten nadien hebben teruggevorderd. In totaal is er tijdens bijna drie miljard euro uitgekeerd. Hiervan kwam ruim 130 miljoen terug: iets meer dan 4 procent. Een onderzoeker op het gebied van rechtshandhaving en fraude, Dick Ruimschotel, noemt dit percentage ‘erg weinig’.

Amsterdam meest coulant

Amsterdam was de meest coulante gemeente en kende ruim 95 procent van de ontvangen aanvragen toe. De stad vorderde hiervan 7 procent achteraf terug, gelijk aan het gemiddelde van de tien grootste gemeenten. De grotere gemeenten vorderden vaak iets meer terug dan het gemiddelde van 4 procent, maar ‘ook deze 7 procent is weinig’, zegt Ruimschotel.

Onrechtmatig ontvangen

Uit onderzoeken en controles zou blijken dat bij subsidieregelingen, zoals de Tozo, zo’n 20 procent onrechtmatig wordt ontvangen. Dat zou betekenen dat van de drie miljard die is uitgekeerd, 600 miljoen onrechtmatig is. Trek daar de 130 miljoen van af die is teruggevorderd en je komt op 470 miljoen euro die ten onrechte is uitgekeerd en waar geen haan meer naar kraait.

Volgens de deskundige is het lastig fraude in dit soort zaken te achterhalen. Op de vraag welke problemen ze tegenkwamen bij de uitvoering, reageert de gemeente Tilburg: ‘Er waren onderdelen van de Tozo-regeling die niet uitvoerbaar waren. Denk hierbij aan toezicht op zwart werk. Daarnaast was het schuiven met omzet naar buiten de Tozo-periode eenvoudig en oncontroleerbaar.’

‘Gemeenten laten het liggen’

Het is volgens de onderzoeker ook lastig om het fraudebedrag te bepalen. Toch zou dit geprobeerd moeten worden. ‘Daar hebben gemeenten het laten liggen. Ze hebben op zijn minst de inspanningsplicht om te controleren of de uitkeringen rechtmatig zijn verkregen.’