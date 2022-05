Overlastmeldingen buren bereiken nieuw hoogtepunt

Na een forse stijging van het gerapporteerde burengerucht in 2020, namen de meldingen onder invloed van corona in 2021 verder toe. Het Centrum voor voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV) registreerde 21.000 gevallen, een toename van 3 procent.

‘Dat lijkt een kleine toename’, aldus Frannie Herder, adviseur buurtbemiddeling bij het CCV. ‘Maar dat is bovenop de grote stijging van 2020. Toen steeg het aantal overlastmeldingen met maar liefst 13 procent. Dat kwam door corona. Veel meer mensen brachten hun tijd thuis door en dat zorgde voor meer overlast.’ Corona zorgde daarmee voor een record aan burenruzies.

Herrie en pesterij

Ook 2021 stond in het teken van coronamaatregelen, en de ergernissen tussen bewoners namen dan ook verder toe. Ondanks de opmars van ‘buurtbemiddeling’ om de onmin tegen te gaan. De meeste meldingen gingen wederom over geluidsoverlast, maar ook ‘pesterijen’ en ‘de tuinafscheiding’ waren veel voorkomende aanleidingen om ruzie te maken over de heg.

Dat bemiddelaars hun werk tijdens de coronamaatregelen vaak telefonisch of online moesten doen, zou daarbij niet hebben geholpen. Toch is dat niet af te meten aan het succes. Volgens Herder zijn in 2021 zeven van de tien zaken met goed gevolg afgerond. ‘Dat zijn er even veel als andere jaren.’

Tijdig hulp inroepen

Bewoners zouden niet moeten aarzelen om aan de bel trekken bij buurtbemiddeling, mochten ze er onderling niet uitkomen. Herder: ‘Burenruzies sluimeren vaak. Daarom is het belangrijk om er snel wat aan te doen. Heb je last van je buren, ga dan in gesprek. Lukt dat niet, roep dan op tijd de hulp van buurtbemiddeling in. Dat zorgt er meestal voor dat je weer prettig kunt wonen.’