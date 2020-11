Steeds meer boa-bonussen toegezegd

Steeds meer gemeenten volgen het voorbeeld van Amsterdam en zeggen een coronabonus van 300 euro toe aan hun buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s). Vakbond FNV Gemeenten wil dat alle medewerkers in de frontlinie, zoals gemeentelijke handhavers, GGD-medewerkers en mensen in de reiniging, een bonus van 500 euro krijgen.

Ook de boa’s in Utrecht krijgen een bonus van 300 euro netto van de gemeente. Het gaat om geüniformeerde boa’s en toezichthouders, in totaal 159 medewerkers. Dat maakte Utrecht vrijdagmiddag bekend in een brief aan de gemeenteraad. ‘Met het uitkeren van deze gratificatie willen wij onze waardering voor het werk van geüniformeerde boa’s en toezichthouders laten blijken en hen motiveren hun flexibele inzet voor onze gemeente te continueren.’

Boa-bonus

Eerder werd bekend dat de boa’s in onder meer Amsterdam en Den Haag, Dordrecht, Hilversum, Leiden, Rotterdam en ook Schiedam dit bedrag krijgen voor hun inzet tijdens de coronacrisis. Het extraatje volgt nadat vorige week een bonus werd beloofd aan agenten en alle andere politiemedewerkers. De boa-bonden stelden dat die bonus dan ook aan boa’s gegeven moet worden. Vakbond BOA ACP heeft wel een dubbel gevoel bij het uitkeren van bonussen in deze tijd, aldus voorzitter Richard Gerrits.

‘De achterban heeft er wel moeite mee dat we het over bonussen hebben, terwijl we in een crisis zitten en deze echt nog niet voorbij is. Er komen mensen zonder werk en geld thuis te zitten. Laten we eerst kijken hoe we er aan het eind van de crisis voorstaan, of er nog geld over is, en dan eventueel achteraf bedanken.’ De waardering hoeft voor boa’s dan ook niet geldelijk te zijn, zegt Gerrits. ‘Een schouderklopje of dingen in regelgeving aanpassen, zoals een wapenstok regelen zodat ze zichzelf kunnen beschermen, daar hebben ze meer aan dan aan 300 euro.’

500 euro

De vakbond FNV Gemeenten wil dat alle medewerkers die in de frontlinie staan van de coronacrisis een bonus krijgen, zoals gemeentelijke handhavers, GGD-medewerkers en mensen in de reiniging. De vakbond start 13 november met de onderhandelingen voor de cao Gemeenten en zet daarbij onder andere in op een coronabonus van 500 euro. De huidige cao loopt tot 1 januari 2021.

De toegezegde bonussen voor boa’s vindt de vakbond ‘een mooi gebaar dat om navolging vraagt binnen álle gemeenten’. ‘Maar meer medewerkers in de frontlinie verdienen een bonus. Daarom willen wij daar in de cao een afspraak over maken met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten,’ aldus cao-onderhandelaar Marieke Manschot.