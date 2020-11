Kabinet overlegt over vuurwerkverbod

Het kabinet overlegt vandaag nog over een algeheel verbod op de verkoop en het afsteken van vuurwerk komende jaarwisseling. Gisteren werd al duidelijk dat zo’n verbod er hoogstwaarschijnlijk komt, maar vooral de compensatie van de verkopers van vuurwerk is nog onderwerp van gesprek.

Er wordt vandaag over het vuurwerkverbod voor oud en nieuw vergaderd en besloten. De redenering achter een verbod is dat de hulpdiensten vanwege de coronacrisis al overbelast zijn, en zij de schade en gewonden die met elke jaarwisseling gepaard gaan als gevolg van vuurwerk er slecht bij kunnen hebben.

Veiligheidsberaad

De voorzitters van de 25 veiligheidsregio’s drongen vorige week al aan op zo’n verbod, om de hulpdiensten te ontlasten. ‘Vuurwerk zorgt niet alleen voor schade en legt een enorme druk op de hulpdiensten, het brengt dit jaar ook veel onzekerheid en spanningen met zich mee,’ zei Hubert Bruls, voorzitter van het Veiligheidsberaad, vorige week. Ook de politie, die het verbod moet handhaven, en een aantal partijen in de Tweede Kamer spraken zich er al voor uit.

Boa’s blij

Hoewel boa’s niet direct verantwoordelijk zijn voor de handhaving op vuurwerkregels, is ook vakbond BOA ACP blij met het verbod. ‘Als het gaat om de veiligheid van boa’s, is het mooie bijkomstigheid. Sowieso zijn boa’s met de jaarwisseling altijd al rond 22.00 uur van straat, want dan wordt het te onveilig voor hen omdat er met vuurwerk wordt gegooid,’ aldus voorzitter Richard Gerrits.

Compensatie

Er wordt vandaag nog druk gesproken over compensatie voor de verkopers van vuurwerk, die hard worden getroffen door de maatregel. Daarvoor worden waarschijnlijk tientallen miljoenen euro’s uitgetrokken. In de vuurwerkbranche werken duizenden mensen, van wie een deel heel het jaar. De inkoop van het vuurwerk voor deze jaarwisseling is al gedaan en de folders zijn gedrukt.

Gedeeltelijk verbod

Het gebruik van vuurwerk werd begin dit jaar al verder ingeperkt. Onder meer knalvuurwerk, vuurpijlen en vuurwerk uit de zwaardere F3-categorie zijn al vanaf 1 december 2020 verboden. Dat gedeeltelijke vuurwerkverbod is permanent.