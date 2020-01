Al jaren vraag ik aandacht voor een vuurwerkverbod voor particulieren. De steun hiervoor neemt lokaal en landelijk toe, maar het blijft een gevoelig onderwerp. Vooral de nationale politiek moet nu lef tonen en het verbod doorzetten.

Ik vind het toch wel opmerkelijk. Aan de ene kant zetten we ons in voor de natuur, willen we van het gas af, stimuleren we het gebruik van de fiets en streven we naar minder vervuilende auto’s en vliegbewegingen. Maar vuurwerk wordt lang niet altijd in dit rijtje genoemd. Blijkbaar is dat een soort verworven recht waar we niet graag afstand van doen.

Indrukwekkend maar niet gepast

Eerlijk gezegd vind ik het vuurwerk tijdens oud en nieuw best mooi om te zien. En vind ik de knallen soms indrukwekkend. Maar naar mijn mening moeten we onder ogen zien dat het niet meer gepast is om op deze wijze hiermee door te gaan in het kader van veiligheid, natuur en milieu en de overlast voor mens en dier. Nog afgezien van de barbaarse werkomstandigheden waaronder het vuurwerk vaak wordt gemaakt.

Politiek Den Haag lijkt tijd te willen kopen. Eerst was er vooral aandacht voor het tegengaan van illegaal vuurwerk en het bestrijden van overlast. Maar het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) uit 2017 noodzaakt tot aanscherping van dit beleid, aangezien daarin wordt gepleit voor een verbod op vuurpijlen en knalvuurwerk.

Roep steeds luider

De politiek blijft tot nu toe verdeeld, terwijl de roep om een geheel of gedeeltelijk vuurwerkverbod voor particulieren steeds luider wordt. Het kabinet probeert weg te komen met een compromis: vanaf volgende jaarwisseling mag er geen zogeheten F3-vuurwerk meer worden verkocht. Dat is het zwaarste consumentenvuurwerk, zoals ratelbanden met duizenden knallen en de heftigste singleshots.

Mogelijk gaat het verbod wel verder. De Kamer roept opnieuw op ook onderdelen uit de veiligere F2-categorie te verbieden voor consumenten. Een nipte meerderheid is weliswaar nu voor, maar binnen de coalitie willen VVD en CDA er vooralsnog niet aan. Het kabinet onderzoekt slechts de mogelijkheden voor een verdergaand verbod, waar ook veel lokale bestuurders van de dwarsliggers zich al achter scharen.

Talloze critici serieus nemen

Ik roep het kabinet op méér lef te tonen. Genoeg getalmd, het is tijd om door te pakken. Een recente peiling geeft aan dat 61 procent van de Nederlanders voor een verbod op vuurwerk voor particulieren is. Neem vooral ook de jaarlijkse oproep van brandweercommandanten, oogartsen, politiechefs en talloze andere critici serieus. De voortdurende angst om aan dit onderwerp de vingers te branden, versterkt niet het vertrouwen in de politiek.

De auteur is fractievoorzitter van de ChristenUnie in Gouda.