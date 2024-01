Stijging overlast door jongeren onder 18 tijdens jaarwisseling

Hoewel er minder incidenten waren en de jaarwisseling op veel plaatsen overzichtelijk verliep, zorgden excessen voor gewonden en flinke schade. Het aantal overlastgevende jongeren onder de 18 jaar steeg daarbij flink. Gemeenten doen steeds meer om bekende raddraaiers eruit te pikken.

Dit blijkt uit het Landelijk beeld jaarwisseling 2023-2024 dat demissionair minister Yeşilgöz van Justitie en Veiligheid en staatssecretaris Heijnen van Infrastructuur en Waterstaat samen met een kamerbrief naar de Tweede Kamer stuurden.

‘Opvallende stijging’

Er werden 364 overlastgevende jongeren onder de 18 jaar geregistreerd. Dit is een stijging van 78 procent ten opzichte van het gemiddelde van de vorige vier jaarwisselingen. ‘Een opvallende stijging,’ zo staat in de brief. Een kanttekening is op zijn plek, want het gaat om relatief lage aantallen op het totaal van overlastgevers. ‘Het aantal jeugdigen van 23 tot en met 27 jaar geregistreerd voor overlast is juist met 40,6 procent afgenomen.’ Er werden ook meer jongeren gezien onder de vuurwerkslachtoffers. Zo werden vooral jongeren vaker slachtoffer van zwaar illegaal vuurwerk.

Excessen

De jaarwisseling is met minder incidenten en op veel plaatsen overzichtelijk verlopen. ‘Tegelijk zorgden excessen met zware explosies van geweld, verstoringen van de openbare orde en wanordelijkheden met vaak illegaal vuurwerk voor gewonden en schade in het land. Zo werden bijna 300 politieagenten en andere personen met een publieke taak, zoals boa’s, slachtoffer van fysiek en verbaal geweld. Ook is in totaal sprake van een daling van het aantal vuurwerkslachtoffers op spoedeisende hulp of huisartsenpost, maar is het letsel door zwaar en illegaal vuurwerk wel toegenomen.’

Preventie door gemeenten

Afgelopen jaarwisseling was de tweede keer dat oud en nieuw gevierd werd waarbij er sprake was van een verbod op knalvuurwerk en vuurpijlen. Net als vorig jaar is ook dit jaar het aantal letsels door dit type vuurwerk verder afgenomen. In aanloop naar de jaarwisseling hebben verschillende partijen veel gedaan aan preventie. ‘Zo zetten gemeenten jongerenwerkers en buurtvaders in om met de doelgroep in gesprek te gaan, worden preventief containers afgesloten door boa’s en voert ook de politie gesprekken met mogelijke raddraaiers.’ Ook wordt vanuit gemeenten steeds meer gedaan om met politie en Openbaar Ministerie bekende raddraaiers eruit te pikken. En er gold in 16 gemeenten een lokaal vuurwerkverbod.

Zwaardere straffen

Er wordt zwaarder gestraft als het gaat om geweld tegen juist de mensen die zich inzetten voor de veiligheid van de samenleving, aldus Yeşilgöz. ‘De explosies van geweld, zelfs gerichte acties met zwaar illegaal vuurwerk, tegen agenten, brandweermensen en andere hulpverleners zijn onaanvaardbaar. Juist deze mensen doen een stap naar voren voor de veiligheid van anderen. Er wordt hard strafrechtelijk opgetreden.’

Ze benadrukt dat er voor iedereen een opgave ligt om straten en buurten veilig te houden, juist ook als ouders, buren en vrienden, omdat ook jongeren worden gezien bij de rellen. ‘Welke stappen nu verder nodig zijn, gaan we op korte termijn bespreken met politie, Openbaar Ministerie, lokaal bestuur, politie- en boa-bonden.’