Een knal hier, een knal daar. Als het eerder donker wordt, is het populair onder jongeren om vuurwerk af te steken. Zeker rond de jaarwisseling kijken we niet op van een knalletje meer. Maar wat kunnen boa’s in samenwerking met Halt eigenlijk doen om dit tegen te gaan?

Grensverkennend gedrag hoort bij opgroeien. Wat als de jongere een grens overgaat? Denk aan de situatie waarbij een vriendengroep op een openbaar terrein vuurwerk aan het afsteken is. Als boa kun je een waarschuwing geven of een boete opleggen, maar het is al de zoveelste keer dat je deze vriendengroep ziet. Je hebt al vaker een poging gedaan om ze bewust te maken van het feit dat het afsteken van vuurwerk niet alleen verboden is, maar óók gevaarlijk kan zijn voor voorbijgangers.

Bevoegdheid

Goed om te weten: als boa (domein I) ben je bevoegd om naar Halt te verwijzen voor het buiten de toegestane tijden afsteken van vuurwerk (feitcode H171). Daarnaast is een boa (domein II) óók landelijk bevoegd om naar Halt te verwijzen voor vuurwerk voorhanden hebben of afsteken van lijst II (feitcodes: H163 a-b en H164 a-b) en het voorhanden hebben van consumentenvuurwerk (meer dan is toegestaan – feitcodes H170 a-b).

Inschatting maken

Als boa kun je de inschatting maken wat het meest passend is in een situatie: een waarschuwing, een boete opleggen of verwijzen naar Halt. Tijdens de Halt-interventie krijgt de jongere inzicht in de gevolgen voor zichzelf, maar ook voor de ander. De jongere krijgt handelingsperspectieven mee om in vergelijkbare situaties in de toekomst anders te handelen, bijvoorbeeld als het gaat om groepsdruk.

Preventie

Halt vindt het belangrijk om te investeren in de preventie van strafbaar gedrag. In de najaarsperiode worden Halt-medewerkers dan ook regelmatig gevraagd om de voorlichting Veilig Oud en Nieuw te geven. Daarin leren de leerlingen wat strafbaar en onveilig is als het gaat om vuurwerk kopen en afsteken. Daarnaast worden ze bewust(er) gemaakt van de mogelijke risico’s en gevolgen van onveilig vuurwerk, krijgen tips en tricks mee over wat ze kunnen doen in onveilige situaties en leren ze om veilige keuzes te maken tijdens oud en nieuw.

Veilig oud en nieuw

Kortom, laten we er als Halt en boa’s gezamenlijk een knallend, maar vooral veilig oud en nieuw van maken. Zo kunnen we het nieuwe jaar goed beginnen!

Macy Kroon is jurist/beleidsadviseur bij Halt.