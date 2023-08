Alle boa’s in Domein I hebben de bevoegdheid om jongeren voor alcoholgebruik naar Halt te verwijzen. Halt heeft de wettelijke taak om strafbaar gedrag onder jongeren aan te pakken, zonder dat de jongere een strafblad krijgt. Wat doet Halt eigenlijk met de jongeren die boa’s aanmelden?

‘Wat gaat het goed hè, mevrouw.’ ‘Het gaat heel goed, Jip. Fijn weekend en pas op jezelf.’ ‘Ja mevrouw, komt helemaal goed!’ Het is vrijdagmiddag. Met een glimlach zet ik de afspraak met Jip in mijn agenda. Ik heb Jip inmiddels twee keer aan mijn bureau gehad en volgende week is de laatste keer.

Jip is 14 jaar oud. Hij is vorig jaar naar de middelbare school gegaan en heeft daar niet zo’n fijne start gemaakt. Jip is net een beetje ’anders’. Hij houdt van reptielen en praat er het liefst de hele dag over. Hij heeft geen sociale media en draagt door weer en wind een korte broek. Op de grote nieuwe school viel Jip al snel buiten de groep. Hij begon zich af te sluiten en ontdekte alcohol.

Gesprek aangaan

Buitengewoon opsporingsambtenaar (boa) Dennis liep op een avond zijn controleronde en zag Jip op een muurtje zitten, onder invloed en met een biertje in zijn hand. Hij besloot Jip niet direct te bekeuren, maar een gesprek met hem aan te gaan. Wat beweegt deze jongen om hier in zijn eentje te zitten drinken? Jip was op zijn beurt stomverbaasd dat iemand als Dennis de tijd nam om met hem te praten.

Voor hij het wist had hij zijn hart bij Dennis uitgestort. Na een goed gesprek over jezelf zijn en de mogelijkheid om foute keuzes te herstellen, verwees Dennis Jip naar Halt. Daar kreeg hij de kans om te leren hoe hij zijn unieke kwaliteiten kan benutten, in plaats van zichzelf te verliezen in alcohol. Tegelijk voorkwam hij hiermee een registratie op zijn strafblad.

Verwijzing

De bevoegdheid om jongeren voor alcoholgebruik naar Halt te verwijzen hebben alle boa’s in Domein I (en dus niet alleen de jeugdboa’s!). Dat jij als boa ook bij vuurwerkoverlast en andere lokale (jeugd)overlastproblematiek een belangrijke bijdrage kan leveren aan de veiligheid in de gemeente, hoeven wij jou natuurlijk niet te vertellen.

Maar maak jij de keuzes die écht verschil kunnen maken voor jongeren zoals Jip? Benut jij jouw bevoegdheden optimaal? En wat doet Halt eigenlijk met de jongeren die bij jij ons aanmeldt? Hoor je daar ooit nog iets van terug?

Halt-interventie

De Halt-interventie is een pedagogische reactie die snel na het gepleegde delict kan worden ingezet. De jongere gaat aan de slag met leeropdrachten gericht op reflectie, sociale vaardigheden (bijvoorbeeld omgaan met groepsdruk, boosheid of middelen) en de toekomst. Daarnaast wordt gezocht naar een passende vorm van herstel richting slachtoffer(s) en omgeving. Ouders worden actief betrokken en aangesproken op hun verantwoordelijkheden. Halt streeft met haar interventies naar een kansrijke toekomst voor jongeren. Door jongeren te laten leren van fouten en hun de kans te geven deze te herstellen.

Kijkje in de keuken

Ben jij benieuwd wat Halt kan betekenen in jouw praktijk, of lijkt het je leuk om een keer bij ons in de keuken te kijken? Neem voor meer informatie contact op met Carlita Rietbergen via 0613140727 of c.rietbergen@halt.nl.

Carlita Rietbergen is projectleider Halt-boa’s Zuid. Daarnaast is ze Halt-medewerker / ZSM-medewerker bij Stichting Halt en houdt zich bezig met repressie en preventie. Halt richt zich al meer dan veertig jaar op het voorkomen en bestraffen van jeugdcriminaliteit. Vanuit de overtuiging dat jongeren een tweede kans verdienen.