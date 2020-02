Minister De Jonge van Volksgezondheid stelt 2,5 miljoen euro extra beschikbaar voor het landelijke programma Kansrijke Start. Daarmee kunnen gemeenten samen met partijen uit de geboortezorg een lokale coalitie vormen en zo betere zorg organiseren rondom de eerste duizend dagen van een kind.

De minister ontwikkelde eerder samen met gemeenten, organisaties uit de geboortezorg en de jeugdgezondheidszorg (JGZ) het actieprogramma Kansrijke Start. Het richt zich op een goede en gezonde start voor kinderen in de eerste duizend dagen van hun leven.

Lokale coalities

Het actieprogramma stimuleert gemeenten om lokale of regionale coalities op te zetten of te versterken. Inmiddels hebben 160 gemeenten lokale verbonden gevormd waarin de zorgsector, medewerkers van gemeenten en de rest van het sociaal domein samen optrekken. Zo’n coalitie zorgt voor een gezamenlijke aanpak en afspraken over ondersteuning aan kwetsbare ouders. Voor én tijdens de zwangerschap en na de geboorte.

De verantwoordelijkheid om een lokale coalitie te beginnen ligt bij de gemeenten. Een analysetool en ‘menukaart’ met alle interventies die van belang kunnen zijn tijdens de eerste duizend dagen van een kind, kunnen helpen de juiste aanpak te bepalen.

Extra geld

Voor de uitvoering van het actieprogramma van 2018 tot en met 2021 werd 41 miljoen euro beschikbaar gesteld. Het extra geld dat De Jonge nu vrijmaakt is bedoeld om meer coalities op te zetten. Die bestaan bij voorkeur uit gemeenten, zorgverzekeraars, JGZ, wijkteams, huisartsen, verloskundigen, medewerkers uit de kraamzorg en gynaecologen.

Eerder kwam een bedrag van 9 miljoen euro beschikbaar voor gemeenten die deelnemen aan het programma Gezond in de Stad (GIDS). Het extra budget van 2,5 miljoen euro is nu voor alle overige gemeenten aan te vragen. Aanmelden kan via Kansrijke Start.

Hulp

De verschillen in gezondheid van baby’s tussen gemeenten en wijken zijn volgens het ministerie van Volksgezondheid soms erg groot. Stress door psychosociale problemen binnen een gezin, huisvesting, armoede en schulden spelen daarbij een belangrijke rol. Kinderen hebben daardoor een grotere kans op onder meer groei- en psychische problemen en komen veel vaker in aanraking met jeugdhulp. ‘Een juiste inzet en combinatie van hulp vanuit het medische en sociaal domein rondom de zwangerschap en de kinderwens, kan voorkomen dat kinderen op latere leeftijd problemen krijgen of zelfs uit huis worden geplaatst.’