Eindhoven positief over aanpak kwetsbare jongeren

Het leven van kwetsbare Eindhovense jongeren die meededen aan ‘het Bouwdepot’ is flink verbeterd. Dit concluderen onderzoekers van DRIFT/Universiteit van Rotterdam. ‘Een stabiel en onvoorwaardelijk inkomen stelt thuisloze jongvolwassenen in staat om hun leven op orde te krijgen.’

Eindhoven startte als eerste gemeente in 2021 met de interventie het Bouwdepot. Dertig Eindhovense jongeren die in een problematische leefsituatie verkeerden, ontvingen een jaar lang 1050 euro per maand. Naast de maandelijkse toelage werden ze ook intensief begeleid bij het op de rails krijgen van hun leven. Het gaat om kwetsbare jongeren tussen de 18 en 21 jaar, waarvan de ouders niet in staat zijn hulp te bieden.

Uitkering op basis van vertrouwen

De jongeren krijgen de uitkering op basis van vertrouwen. Er is geen controle door de gemeente en het bedrag wordt ook niet verrekend met andere inkomsten. Het Bouwdepot is bedoeld om deze groep jonge mensen de financiële rust en ruimte te geven, om aan hun persoonlijke bouwplan en doelen te werken. Dat kan bijvoorbeeld het aflossen van schulden zijn of het creëren van een stabiele woonsituatie.

Onderzoeksresultaten

Deze aanpak heeft ervoor gezorgd dat de levens van de deelnemende jongeren in de afgelopen periode zijn verbeterd, zo concluderen onderzoekers van DRIFT/Universiteit van Rotterdam in het rapport ‘Rust in het Hoofd.’ Een stabiel en onvoorwaardelijk inkomen stelt thuisloze jongvolwassenen in staat om hun leven op orde te krijgen, zo staat in het rapport.

De jongeren zijn volgens het onderzoek unaniem positief over het Bouwdepot. Het blijkt weliswaar onmogelijk om binnen een jaar alle problemen op te lossen, voor de meesten is het toch een zeer welkome adempauze. Daarbij blijft voor de een de impact beperkt tot het oplossen van noodzakelijke problemen, zoals schulden of fysieke klachten. Voor de ander betekent het een kans op zelfontplooiing en het opbouwen van meer vertrouwen in de toekomst. Meerdere jongeren beschrijven de interventie als een stap naar volwassenheid, die de vrijheid biedt om keuzes te maken en de mogelijkheid om even geen stress te ervaren.

Ook hun begeleiders zijn positief. Zo zouden de jongeren volgens hen meer rust en stabiliteit ervaren, minder of geen financiële stress hebben, maken ze een persoonlijke ontwikkeling door, zetten ze stappen naar zelfstandigheid en bouwen ze aan een toekomstperspectief.

Cijfers zeggen niet alles

Het onderzoek is ook kwantitatief onderbouwd. Ruim 82 procent van de deelnemers woont na het pilotjaar zelfstandig, tegen 61 procent bij de start. Ruim 30 procent werkt voltijds, ten opzichte van 8,7 procent bij aanvang. Ook heeft 56,5 procent van de deelnemers geen schulden meer, terwijl dit percentage aan het begin op 30,4 lag.

‘Causaliteit is niet te bewijzen,’ zeggen de onderzoekers desondanks. ‘Mogelijke veranderingen in de levens van de jongeren zijn niet direct een-op-een toe te schrijven aan het Bouwdepot, zeker gezien hun turbulente leefsituatie en de veranderende maatschappelijke context in het afgelopen jaar.’

Vervolgpilot op komst

Eindhoven start dit jaar een vervolgpilot met nog eens dertig jongeren. Wethouder Saskia Lammers van Welzijn, Werk, Armoede, Cultuur en Design: ‘We zijn blij dat de jongeren die aan het onderzoek deelnamen zo positief zijn over het Bouwdepot. Daarom starten we met een nieuwe groep jongeren. Zo hopen we nog beter inzicht te krijgen in de effecten van deze aanpak. Daarnaast kijken we of deze aanpak ook voor andere doelgroepen kan werken.’

Leren en experimenteren

De methode is ontwikkeld door Stichting Zwerfjongeren Nederland. Het Bouwdepot is een samenwerking tussen de stichting, ontwerpers, onderzoekers, thuisloze jongeren en hun begeleiders. Naast Eindhoven werken ook de gemeenten Amersfoort, Groningen en Alphen aan de Rijn, Kaag en Braasem en Nieuwkoop (Rijnstreek gemeenten) met deze aanpak, die zich nog in de lerende en experimentele fase bevindt.