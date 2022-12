Kerst in gemeenteland: zes mooie initiatieven

De feestdagen zijn bijna aangebroken. De tijd van naar elkaar omzien. Verschillende gemeenten komen daarom met mooie initiatieven en extra’s.

Oog hebben voor de ander en een gebaar maken. Juist tijdens de feestdagen is dat van belang, vinden gemeenten. Er zijn dan ook diverse acties en initiatieven opgezet deze decembermaand. Gemeente.nu maakte een selectie van voorbeelden uit de praktijk.

Schrijf een kerstkaart

Tilburg wil een inclusieve gemeente zijn waar aandacht is voor iedereen. In de stad kunnen inwoners daarom het stadhuis binnenlopen en daar een kerstkaart schrijven aan wie dat goed kan gebruiken. De burgemeester en de wethouders ontvangen hen en de gemeente zorgt voor de kaarten en iets te eten en te drinken. De gemeente Zeist pakte het net iets anders aan. Zij vroeg jonge, creatieve inwoners om de kerstkaart voor de gemeente te ontwerpen.

Gratis kerstpakketten

Jonge inwoners van gemeente Hollands Kroon mogen een van de 1000 gratis kerstpakketten van de gemeente ophalen. In het pakket zitten producten voor gezellige en veilige feestdagen. De actie draagt volgens de gemeente bij aan preventie (vuurwerkveiligheid en fietsen in de donkere dagen) en verbinding met jongeren (tegengaan van eenzaamheid, met onder andere kerstvakantieactiviteiten). Het helpt bovendien ouders die het financieel lastig hebben. In het kerstpakket zit namelijk ook iets leuks voor hen. Daarnaast zit er een opdracht in voor een winactie. De leukste inzending wint een bon voor een pretpark.

Ook in gemeente Medemblik wordt een decemberactie voor jonge inwoners gehouden. De actie is bedoeld voor kinderen tot en met 17 jaar van ouders die weinig hebben te besteden. Dat zijn bijvoorbeeld kinderen van ouders met een netto-inkomen van maximaal 120 procent van de bijstandsnorm of met een lopende schuldhulpregeling. Ook Oekraïense kinderen kunnen hiervoor in aanmerking komen als hun ouder(s) rond het minimuminkomen zitten. Per kind is er een pakketje met een VVV-bon en twee cadeautjes. De bon kan worden uitgegeven aan bijvoorbeeld uitjes, kleding, kerstdiner of speelgoed. Wethouder voor Welzijn Yannick Nijsingh: ’Met een klein gebaar hopen we deze groep kinderen en hun ouders te verrassen en krijgt december een wat feestelijker tintje.’

Kadootjes onder de boom

In gemeente Goirle lagen er kerstcadeautjes onder de grote kerstboom in de hal van het Goirlese gemeentehuis. Elke inwoner kon er iets neerleggen dat voor een ander niet vanzelfsprekend is. Knuffels, speelgoed, maar ook complete kerspakketten werden er ingeleverd, bleek uit dit artikel op BN DeStem. Veel Goirlenaren die moeite hebben om de eindjes aan elkaar te knopen, mochten een cadeautje komen uitzoeken. Kinderen mochten er twee meenemen.

Extra aandacht voor energiearmoede

Op veel verschillende plekken is er in verband met de hoge energieprijzen al heel wat gedaan voor inwoners. Naast het ondernemersbeleid zijn er veel lokale steunplannen om inwoners ‘de winter door te helpen’. Tal van gemeenten springen in de bres voor inwoners die het moeilijk hebben dit najaar door de hoge energierekening en inflatie.

In december wordt er nog wat extra aandacht gevraagd voor energiearmoede. Zo wijst gemeente Oostellingerwerf op de Energiebank Fryslan. Samen met bewoners en de Energiebank wil de gemeente acties opzetten om energie voor iedereen betaalbaar te houden of te maken. Ze roept inwoners die willen helpen of een donatie willen doen op zich aan te sluiten, bijvoorbeeld als ze hun energiecompensatie zelf niet nodig hebben.

Gemeente Groningen startte met de actie Geefhemdoor.nl, waarbij inwoners hun energiecompensatie – indien mogelijk – kunnen doorgeven. Het is een initiatief van de Groningse gemeenteraad en verschillende maatschappelijke organisaties. Het doel is ‘om een golf van solidariteit aan te wakkeren’. De wethouders doen zelf ook persoonlijk mee aan het initiatief.

In gemeente Oss zijn deze maand 24 energie bespaarboxen weggeven. Inwoners konden hiervoor iemand nomineren. In de box zitten energiebesparende producten die zorgen voor een lagere energierekening. Denk aan radiatorfolie, led-lampen, een waterbespaarder en een tijdklok.

Gratis kindervoorstelling

Inwoners van gemeente Amstelveen met een Amstelveenpas, kunnen de komende tijd gratis naar een kindervoorstelling in Schouwburg Amstelveen. ‘Er is voor elk wat wils,’ zegt wethouder Marijn van Ballegooijen. Met de actie willen de gemeente en de schouwburg cultuur toegankelijker maken voor inwoners met een krappe beurs. ‘Een middagje naar een voorstelling is niet voor iedereen vanzelfsprekend,’ zegt Van Ballegooijen. Houders van een pas kunnen één gratis voorstelling uitkiezen voor het hele gezin.

Goed groen

En dan zijn er nog een heleboel goede groene intaitieven die het vermelden waard zijn. Zo kun je in Hollands Kroon op derde, vierde en vijfde kerstdag meedoen aan de oogstdriedaagse van Meer Bomen Nu. Dan worden kansarme boompjes en struiken verzameld die vervolgens worden weggeven aan burgers, boeren en startende voedselbossen. Iedereen die komt helpen, mag ook een boom mee naar huis nemen. ‘Een gezellige dag in de buitenlucht samen met vrienden of familie, en daarnaast ook goed voor het klimaat, biodiversiteit én een ander. De perfecte kerstgedachte,’ aldus de gemeente.

In gemeente Leidschendam-Voorburg wordt een grote inzamelactie gehouden samen met het Grondstoffenbos. Bomen die worden ingeleverd worden omgezet naar bodemverbeteraar. Milieuvriendelijk én circulair. En gemeente Delft vraagt aandacht voor het project ‘Adopteer een boom.’ Deze bomen komen na kerst niet in de verbrandingsoven, maar in een kerstbomenbos. Zo’n adoptie-kerstboom kan drie tot vijf keer worden herplant. Na de adoptieperiode gaat de kerstboom met pensioen op een definitieve plek.