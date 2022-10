Bezorgde ondernemers krijgen advies om energie te besparen

Foto: Gemeente Haarlem



Veel bedrijven maken zich zorgen over de hoge energiekosten en vragen zich af wat de zakelijke gevolgen zijn. Gemeenten reageren daarop met acties en maatregelen die helpen energie te besparen.

Een gratis energiescan en een energieloket voor het beantwoorden van vragen, zijn middelen die gemeenten inzetten. In Amstelveen stemde het college recent in met het Uitvoeringsplan Energiebesparing bij bedrijven Amstelveen. Hierin staat hoe de gemeente bedrijven stimuleert en ondersteunt bij het besparen van energie.

Noord-Holland

De aanpak vloeit voort uit het Energiebesparingsakkoord Noord-Hollandse bedrijven 2022-2025, dat is afgesloten met bijna alle gemeenten in de provincie. Amstelveen biedt 120 gratis energiescans, die inzicht geven in haalbare en betaalbare energiebesparende maatregelen. Daarnaast zet de gemeente in op een regionaal, zakelijk energieloket, met onder andere een stappenplan voor het besparen van energie.

Ook de gemeente Amsterdam biedt bedrijven en organisaties gratis energieadvies met begeleiding. In de gemeente Haarlem kunnen tweehonderd ondernemers een gratis energiescan aanvragen.

Haags handboek

De gemeente Den Haag heeft online gebundeld wat de stad doet voor inwoners en bedrijven die energie willen besparen of moeite hebben de energierekening te betalen. Zo is er het handboek Duurzaamheid werkt voor Haagse ondernemers. Daarin staat praktische informatie, zoals verwijzingen naar subsidie- en duurzaamheidsregelingen, en tips om samen te werken met andere ondernemers(verenigingen).

Energiebesparingspakket

In de gemeente Groningen kunnen ondernemers gratis een energiebesparingspakket aanvragen via groningenwerktslim.com. Verschillende partijen bundelen op dit platform de krachten, zoals bedrijfsverenigingen, de provincie en de gemeente.

In het pakket zit onder meer een ‘Deuren-Dicht-bordje’. Winkeliers kunnen daarmee kenbaar maken dat hun winkel gewoon open is, ondanks de gesloten deur voor de warmte.

Gastvrij met gesloten deuren

Ook in andere gemeenten hangt een dergelijk bordje vaak op winkeldeuren, meestal met dank aan een samenwerking tussen de gemeente en ondernemersverenigingen. Zo doen in de gemeente Haarlem 150 winkels hieraan mee. ‘Zeker nu het buiten kouder wordt, is het fijn om de warmte binnen te houden. Dit bespaart flink op de energierekening van winkeliers,’ aldus de gemeente.

In de gemeente Schouwen-Duiveland zijn onlangs vijftig deurenbordjes uitgereikt aan winkeliers. En in Wageningen hangen de bordjes overigens al sinds 2019.

Abonnement Milieubarometer

In tientallen gemeenten zoals Amersfoort kunnen ondernemers een gratis een jaarabonnement nemen op de Milieubarometer. Dit instrument geeft bedrijven en organisaties inzicht in hun energieverbruik en milieu-impact. Daarbij helpt het ook energie te besparen.

Steun voor inwoners

Naast het ondernemersbeleid zijn er lokale steunplannen om inwoners ‘de winter door te helpen’. Tal van gemeenten springen in de bres voor inwoners die het moeilijk hebben dit najaar door de hoge energierekening en inflatie.