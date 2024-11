8 op de 10 gemeenten heeft dienstverlening startende ondernemer

Uit een enquête van het Panel economie van de VNG blijkt dat ruim 80 procent van de gemeenten dienstverlening aanbiedt voor startende ondernemers. Daarnaast heeft tweederde van de gemeenten ook goed zicht op de informatiebehoefte van deze groep inwoners.

De VNG onderzocht samen met de Kamer van Koophandel (KVK) de status van de dienstverlening aan startende ondernemers. Dit naar aanleiding van het toenemende aantal vragen dat de organisaties krijgen van gemeenten. Zo is bijvoorbeeld onderzocht in welke mate de startersdienstverlening al wordt aangeboden, hoe deze eruit ziet en wat gemeenten nodig hebben om dit verder vorm te geven.

Verschillende doelgroepen

Uit het onderzoek van het Panel economie komen diverse aspecten van de dienstverlening naar voren. Van de gemeenten geeft 92 procent aan alle startende ondernemers te bedienen. In sommige gemeenten is hierbij extra aandacht voor bepaalde doelgroepen. Zo zijn dit in 50 procent startende zzp’ers zijn, 48 procent heeft aandacht voor mkb’ers, 46 procent voor innovatieve starters en of startups, 42 procent voor starters vanuit een uitkering en 40 procent voor jongeren die willen starten.

Gemeentelijk aanbod

Gemeenten die aangeven dienstverlening te verzorgen, bieden verschillende vormen aan. In 35 procent is dit begeleiding of coaching op onderwerpen van vergunningen tot huisvesting en financieringsmogelijkheden.

In 26 procent van de gemeenten is er een starters- of ondernemersloket. 1 op de 5 gemeenten (20 procent) zorgt voor een welkomstpakket. Ook organiseert 17 procent van de gemeenten startersbijeenkomsten en is er in evenveel gevallen een samenwerking met netwerken of netwerkgroepen. In 11 procent van de gemeenten is er een eerste aanspreekpunt in de vorm van bedrijvencontactfunctionaris of accountmanager.

Praktijkvoorbeelden

Een paar praktijkvoorbeelden: Zo heeft de gemeente Alkmaar bijvoorbeeld een ondernemersloket als centraal aanspreekpunt. Ook begeleiden en adviseren accountmanagers vrijblijvend en kosteloos (startende) ondernemers op het gebied van vestiging of uitbreiding van het bedrijf en de daarvoor benodigde vergunningen. De gemeente Bunschoten organiseert masterclasses, een speciaal programma voor startende ondernemers om kennis op te doen en een lokaal netwerk. In de gemeente Apeldoorn loopt er een Start-up Impact Programma.

Winst behalen bij samenwerking

Ook blijkt uit het onderzoek dat er hier en daar nog winst te behalen valt. Nog niet alle gemeenten hebben hun blik op de groep beginnende ondernemers gericht, of zijn zich bewust van de behoefte die in deze groep leeft. Ook binnen gemeenten is er nog ruimte voor meer verbinding met andere teams en afdelingen voor een integrale dienstverlening. In 33 van de 52 ondervraagde gemeenten is er bijvoorbeeld interne samengewerking met andere beleidsdomeinen, zoals het sociaal domein, vergunningen, toezicht en handhaving.

In de externe samenwerking is er ook nog wel te optimaliseren: 85 procent van de gevraagde gemeenten werkt samen met andere organisaties. Denk hierbij aan lokale ondernemersverenigingen (61 procent), andere gemeenten (45 procent), de KVK (41 procent), branche- en sectororganisaties (36 procent), het UWV (27 procent) en de provincie (20 procent).