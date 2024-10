In 2026 toch verplicht volwaardige bibliotheek in elke gemeente

Minister Bruins (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) gaat door met het plan van het vorige kabinet om elke gemeente te verplichten om een volwaardige bibliotheek te hebben. Daarvoor wordt zoals beloofd extra geld uitgetrokken, ondanks flinke bezuinigingen die het ministerie moet doorvoeren. De wet gaat waarschijnlijk wel pas in 2026 in.

De bewindsman werkte een wetsvoorstel uit waarover bibliotheken, gemeenten en andere belanghebbenden hun mening mogen geven. Bruins zet het plan van het vorige kabinet door om gemeenten jaarlijks 58,8 miljoen euro extra te geven voor bibliotheken zodra de nieuwe regels zijn ingegaan. Dit geld komt uit het gemeentefonds.

Een jaar later

De wijziging van de Bibliotheekwet wordt naar verwachting wel een jaar later ingevoerd dan het vorige kabinet had beloofd: namelijk in 2026. Dat betekent dat in dat jaar 11 gemeenten moeten zorgen dat ze een volwaardige bibliotheek hebben. Dat is namelijk het aantal gemeenten dat in 2023 geen bibliotheek had volgens gegevens van de Koninklijke Bibliotheek, of in elk geval geen vestiging die aan de wettelijke vereisten voldeed.

Alternatieven

Daarvan hebben Albrandswaard, Noord-Beveland, Oostzaan en Veere wel een zelfbedieningspunt of halte van de bibliobus. Lopik heeft geen openbare bibliotheek, maar wel een commerciële. Alphen-Chaam, Blaricum, Roerdalen, Rozendaal en Uitgeest hebben afgesproken dat inwoners gebruik mogen maken van de bibliotheek van een buurgemeente. De gemeente Mook en Middelaar heeft geen volwaardige bibliotheek en ook niet een van de genoemde alternatieven.

Onmisbaar

Het vorige kabinet ging aan de slag met de voorbereidingen van deze wet nadat een motie van GroenLinks-PvdA en het CDA steun kreeg van een Kamermeerderheid. Kamerleden Mohammed Mohandis (GL-PvdA) en Harmen Krul (CDA) juichen toe dat Bruins hiermee verdergaat. Zij vinden de bibliotheek een ‘onmisbare voorziening’ en denken dat de wet ervoor zorgt dat deze ‘bereikbaar blijft en wordt’.