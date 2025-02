De gemeente Eindhoven opent 5 bibliotopen: laagdrempelige plekken waar ontwikkelen, ontdekken en ontmoeten centraal staan én waar je boeken kunt lenen. Inwoners van de stad kunnen hier zelf activiteiten organiseren, de dienstverlening is namelijk met, door en voor inwoners.

Eindhoven is bezig met de ontwikkeling van stadsdelen ’tot levendige stadsharten’. Dat moeten fijne, levendige plekken worden, die goed bereikbaar zijn en waar extra woningen bij komen, zo is de gedachte. Wethouder Mieke Verhees: ‘Hierbij horen ook maatschappelijke voorzieningen, waar inwoners elkaar kunnen ontmoeten. Een bibliotoop kan hiervan deel uitmaken.’

Meer dan een bibliotheek

Een bibliotoop is namelijk meer dan een bibliotheek. ‘Het is een toegankelijke plek voor iedereen die in de buurt woont en biedt activiteiten om eenzaamheid te verminderen, taalvaardigheid te verbeteren en digitale vaardigheden te vergroten. Inwoners kunnen hier aan persoonlijke ontwikkeling werken, nieuwe dingen ontdekken en verrassende ontmoetingen hebben.’

Je kunt er terecht voor een kop koffie, een praatje, het lezen van een krant of het lenen van een boek. Er wordt van alles georganiseerd, samen met kernpartners en inwoners. Denk aan een ouder- en kindochtend tot een cursus digitale basisvaardigheden.

Nieuw concept

In het Bestuursakkoord Eindhoven 2022-2026 ‘Samen Morgen Mooier Maken’ staat de ambitie om in elk stadsdeel van Eindhoven een bibliotheekvoorziening te realiseren. Op 5 locaties in de gemeente komt het nieuwe concept. Hier wordt de traditionele bibliotheekfunctie tot een levendige ontmoetingsplek getransformeerd die verschillende maatschappelijke mogelijkheden biedt. ‘Hier streven we ernaar om eenzaamheid, laaggeletterdheid, en (digi-)taalvaardigheid te overbruggen, en werken we aan kansengelijkheid, armoedebestrijding en schuldpreventie.’



De multifunctionele stadsdeelbibliotheken zijn dus eigenlijk een reactie op de maatschappelijke uitdagingen, zo schrijft de gemeente in het procesverslag van hoe het concept tot stand kwam in de verschillende stadsdelen.

Buurtontmoetingsplekken

Er zijn inmiddels 5 locaties gekozen om met het concept aan de slag te gaan: 2 tijdelijke en 3 permanente locaties, in de stadsdelen Tongelre, Woensel-Noord, Woensel-Zuid, Stratum en Gestel. De bibliotopen werken nauw samen met buurthuizen en andere ontmoetingsplekken. En een zesde plek is op komst.

Samen met inwoners

Er is een belangrijke rol weggelegd voor inwoners bij het concept. Bij de bibliotopen is alles namelijk met, door en voor inwoners georganiseerd. ‘Een stadsdeelbibliotheek met een verbindende rol, gedragen en vormgegeven door de inwoners,’ zoals omschreven in het procesverslag. Zo zijn de inwoners van Woensel-Zuid bijvoorbeeld essentieel geweest bij de ontwikkeling van hun bibliotoop. Hun behoeften en ideeën zijn met participatief onderzoek breed opgehaald en vervolgens is een bewonerspanel opgezet. Dit panel bestaat uit een vaste schil van 15 inwoners die verschillen qua leeftijd, achtergrond, etniciteit en bijna alle buurten zijn vertegenwoordigd.

Pact met partners

Naast samenwerken met inwoners is er voor het concept ook nauwe samenwerking met lokale partners. De bibliotoop is een initiatief van verschillende organisaties: Bibliotheek Eindhoven, CKE, Lumens, Vrijwillige Hulpdienst Eindhoven en WIJeindhoven. Met zo’n wijkbibliotheek wordt aangesloten aan op de bestaande sociale infrastructuur. Zo is er in stadsdeel Woensel Zuid een pact afgesloten, geïnitieerd door meer dan 50 betrokken partijen, dat zich richt zich op het aanpakken van de problemen die hier spelen.