Een bibliotheek in elke gemeente

De ministerraad heeft ingestemd met een wetswijziging die moet garanderen dat in elke gemeente een volwaardige bibliotheek beschikbaar is.

De Bibliotheekwet wordt hiervoor aangepast en uitgebreid met een zorgplicht voor gemeenten én voor Bonaire, Sint‑Eustatius en Saba. Jaarlijks is hiervoor 60 miljoen euro gereserveerd. De aangepaste wet gaat nu ter behandeling naar de Tweede Kamer, nadat de Raad van State eerder zonder opmerkingen heeft geadviseerd.

Volgens minister Moes van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap zijn bibliotheken veel meer dan uitleenpunten van boeken: zij fungeren als ontmoetingsplek, dragen bij aan een leven lang leren en ondersteunen inwoners met uiteenlopende activiteiten, van voorleesboeken voor ouders tot computercursussen voor ouderen. Bibliotheken bieden toegang tot boeken, digitale informatie, cursussen en lokale activiteiten. Het aantal leden, vooral onder kinderen en jongeren, is de afgelopen jaren sterk toegenomen; in 2024 was bijna driekwart van alle minderjarigen lid, wat tot 18 jaar gratis is.

De zorgplicht sluit een langer lopende ontwikkeling af. Eerdere evaluaties lieten zien dat het aantal bibliotheekvestigingen was teruggelopen, waardoor sommige wijken en dorpen alleen nog een afhaalpunt of zelfs geen voorziening meer hadden. Met rijksmiddelen konden gemeenten in 2023 en 2024 investeren in nieuwe of verbeterde bibliotheken. Dit heeft geleid tot 46 nieuwe vestigingen en de doorontwikkeling van 100 beperkte voorzieningen naar volwaardige bibliotheken.