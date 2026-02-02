Coalitie: gezonde leefomgeving en stevige sociale basis

Zonder ingrijpen stevent de zorg af op een zorginfarct. Daarom is het noodzakelijk om duidelijke keuzes te maken.

Gezondheid begint niet in het ziekenhuis, maar in het dagelijks leven: thuis, op school, op het werk en in de buurt . Met een gezonde leefomgeving en een stevige sociale basis wil de coalitie mensen helpen om langer gezond te blijven.

Wijkgerichte aanpak

Voorbeelden zijn gratis schoolfruit in primair en voortgezet onderwijs, aanscherping van kindermarketingregels en een wijkgerichte aanpak om gezonde keuzes ook kwetsbare groepen te laten bereiken. In zorgzame wijken en buurten krijgt sociale cohesie extra aandacht, onder meer via gerichte investeringen in ontmoetingsplekken en lokale verbanden. Sportaccommodaties worden gerenoveerd en verduurzaamd, bijvoorbeeld door een hoger budget voor de BOSA‑regeling, en er komen meer buitenspeelplekken. Het Actieprogramma Kansrijke Start wordt voortgezet, zodat gezinnen in een kwetsbare positie betere zorg en ondersteuning ontvangen. Daarnaast blijven initiatieven voor een rookvrije generatie van kracht, gaat de minimumleeftijd voor de aankoop van nicotinehoudende producten omhoog naar 21 jaar en wordt het op voorraad hebben van illegale vapes strafbaar, met een versterkte inzet op handhaving.

Gemeentefonds

De coalitie wil het “doorgeslagen indicatiecircus” stoppen: mensen hoeven hun chronische ziekte of beperking niet meer periodiek aan te tonen. Tegemoetkomingen voor deze groep lopen (deels) via gemeenten; daarvoor wordt extra geïnvesteerd in het gemeentefonds en worden landelijke bindende afspraken gemaakt om gemeentelijke regelingen eenvoudiger, effectiever en meer uniform te maken.​

Gemeenten krijgen hulp bij initiatieven om huisartsenpraktijken aan passende huisvesting te helpen, vooral in regio’s met grote tekorten.​

In de langdurige zorg zet het coalitieakkoord sterk in op “zorgzame buurten” en langer thuis wonen. Intramurale zorg wordt verder verschoven naar ondersteuning in de wijk; er wordt toegewerkt naar één Pakket Thuis met losgekoppelde woon‑, verblijf‑ en zorgcomponenten.

Jeugdzorg

Jeugdzorg moet meer gericht worden op kinderen met complexe problemen en minder op lichte hulp die ook in het sociaal domein kan worden opgepakt, zoals problemen door scheiding of schulden. Het stelsel is nu versnipperd, met veel partijen en te weinig continuïteit, waardoor het systeem te vaak leidend is in plaats van het belang van kind en gezin. Daarom wordt de reikwijdte van aanspraken aangescherpt: onderscheid tussen preventie, lichte ondersteuning en specialistische zorg, waarbij lichte opvoedhulp niet langer collectief wordt gefinancierd. Passende, bewezen effectieve zorg wordt de norm. De hervorming van de jeugdbescherming wordt in het belang van het kind doorgezet.