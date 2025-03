Rotterdam maakt de bibliotheek gratis

Vanaf 1 mei kunnen Rotterdammers gratis lid worden van de bibliotheek en boetevrij lenen. Zo hoopt de stad dat meer Rotterdammers de bieb ontdekken en deelnemen aan activiteiten. Ook in andere gemeenten is het bibliotheekabonnement aan verandering onderhevig.

In de gemeente Rotterdam kunnen bewoners per 1 mei kiezen uit 2 abonnementen op de bieb: een gratis abonnement voor 6 boeken per jaar, of een abonnement voor 4 euro per maand. Met dat laatste is onbeperkt lenen van (luister of e-)boeken mogelijk. Alle bestaande abonnementen komen te vervallen. Ook wordt lenen boetevrij voor wie een boek te laat inlevert.

Toegankelijkheid vergroten

Het kosteloze abonnement moet de toegankelijkheid vergroten en bewoners uitnodigen. Naast het lenen van boeken verzorgt de bieb ook cursussen, taalcafés, workshops en maatschappelijke debatten. Mensen kunnen er anderen ontmoeten of zich verwonderen bij een expositie.

Kentering in abonnementen

Rotterdam zegt hiermee de eerste stad te zijn die voor een gratis abonnement gaat. Berichtgeving van de NOS laat zien dat steeds meer bibliotheken naast een gratis kinderabonnement ook kosteloos een pas bieden aan bewoners van 18 jaar en ouder, zij het soms met restricties.

In bijna een vijfde van de gemeenten was 2 jaar geleden al een gratis lidmaatschap beschikbaar, inmiddels is dat aantal verdubbeld, blijkt uit een inventarisatie. Soms zijn er restricties of voorwaarden. Denk aan een uitbreiding van het gratis lidmaatschap tot de leeftijd van 23, 24, 27 of 30 jaar, waarbij bijvoorbeeld een bepaald aantal uitleningen per jaar mogelijk zijn.

Eindhoven opent bibliotopen

De gemeente Eindhoven opent 5 bibliotopen: laagdrempelige plekken waar ontwikkelen, ontdekken en ontmoeten centraal staan én waar je boeken kunt lenen. Inwoners van de stad kunnen hier zelf activiteiten organiseren, de dienstverlening is namelijk met, door en voor inwoners.

Eindhoven is bezig met de ontwikkeling van stadsdelen ’tot levendige stadsharten’. Dat moeten fijne, levendige plekken worden, die goed bereikbaar zijn en waar extra woningen bij komen, zo is de gedachte. Wethouder Mieke Verhees: ‘Hierbij horen ook maatschappelijke voorzieningen, waar inwoners elkaar kunnen ontmoeten. Een bibliotoop kan hiervan deel uitmaken.’