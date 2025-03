Abonnementstarief Wmo verdwijnt in 2027

Het huidige abonnementstarief in de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) wordt in 2027 vervangen door een inkomens- en vermogensafhankelijke eigen bijdrage. Voor vermogende bewoners wordt de zorg daardoor een stuk duurder.

Staatssecretaris Maeijer van Langdurige en Maatschappelijke Zorg stuurt binnenkort een wetsvoorstel naar de Tweede Kamer om dit te regelen. Op het moment wordt er voor ondersteuning vanuit de Wmo 21 euro per maand gerekend, ongeacht inkomen. Dit heeft geleid tot een ‘aanzuigende werking’, met méér gebruik van voorzieningen dan bij de invoering van het tarief werd verwacht.

Druk verminderen

De kosten van het abonnementstarief rijzen zo de pan uit, en wachtlijsten worden langer. De verwachting is dat de druk op het systeem nog meer zal toenemen door de ‘dubbele vergrijzingsgolf’: veel gemeenten tellen steeds meer ouderen, die gemiddeld bovendien gestaag ouder worden.

Door een inkomens- en vermogensafhankelijke eigen bijdrage in te voeren, wil het kabinet de druk op Wmo-voorzieningen verminderen. Maeijer: ‘Juist voor mensen die deze hulp het hardst nodig hebben, moeten we maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat voor hen – ook in de toekomst – genoeg ondersteuning beschikbaar blijft.’

Eigen bijdrage

Vanaf 1 januari 2027 betekent dit: hoe hoger het inkomen en vermogen, hoe hoger de eigen bijdrage. Zo betalen alleenstaanden met een inkomen tot ongeveer 24.500 euro per jaar niet meer dan de minimale bijdrage van 23,60 euro per maand. Voor meerpersoonshuishoudens ligt de inkomensgrens op ongeveer 34.000 euro per jaar.

De eigen bijdrage loopt vanaf dat inkomen op tot maximaal 328 euro per maand. Deze hogere bijdrage geldt voor alleenstaanden met een jaarinkomen vanaf ongeveer 61.000 euro en voor meerpersoonshuishoudens met een jaarinkomen vanaf ongeveer 70.500 euro.

Vrijstellen

Gemeenten kunnen naar eigen inzicht één of meer groepen vrijstellen van een eigen bijdrage. Als iemand financieel in de knel zit, kan een gemeente ook op individueel niveau iemand vrijstellen van de maandelijkse bijdrage.

De invoering van een inkomensafhankelijke bijdrage Wmo werd eerder met een jaar uitgesteld. De Raad van State adviseerde het voorstel ‘overtuigender te motiveren en zo nodig aan te passen of deels te heroverwegen’. Toen was al duidelijk dat het vaste abonnementstarief zou verdwijnen.