Inkomensafhankelijke bijdrage Wmo een jaar uitgesteld

De invoering van een inkomensafhankelijke bijdrage Wmo is een jaar uitgesteld. De beoogde invoeringsdatum is nu 1 januari 2027. Dit komt vooral door de kritiek van de Raad van State. De VNG is teleurgesteld en hoopt dat ‘van uitstel geen afstel komt’, maar begrijpt dat de planning niet haalbaar is.

Staatssecretaris Maeijer van Langdurige en Maatschappelijke Zorg schrijft over het uitstel in een Kamerbrief ambities Wet maatschappelijke ondersteuning. In de brief gaat ze in op de ambities van het kabinet om verbeteringen in het Wmo-stelsel door te voeren, onder meer samen met gemeenten. Er komt een Meerjarenagenda met concrete acties. ‘Zoals het terugdringen van administratieve lasten door standaardisering van contracten of het schrappen van het woud aan productcodes.’

Vindbaarheid

Eén onderdeel van de Wmo 2015 gaat Maeijer ‘bijzonder aan het hart’: goed vindbare en adequate cliëntondersteuning. ‘Al jaren wordt vanuit het ministerie en gemeenten gewerkt om deze beter vindbaar te maken en helaas lukt dat nog niet overal (goed) genoeg.’ De staatssecretaris geeft aan zich persoonlijk in te zetten om dit via de Meerjarenagenda te verbeteren.

Eigen bijdrage

Onderdeel van een toekomstbestendige Wmo is volgens Maijer ook passende financiering. Daarom zet ze het wetsvoorstel van de Inkomens- en vermogensafhankelijke eigen bijdrage door. Hiermee verdwijnt het vaste abonnementstarief. ‘Deze wetswijziging is noodzakelijk om de steeds schaarser wordende ondersteuning beschikbaar te houden, juist voor die mensen die het meest kwetsbaar zijn en aangewezen zijn op de Wmo’.

Het wetsvoorstel is in mei 2024 voorgelegd aan de Raad van State. Dat leidde tot het advies om het voorstel ‘overtuigender te motiveren en zo nodig aan te passen of deels te heroverwegen’. Maeijer streeft ernaar om het aangepaste wetsvoorstel in het eerste kwartaal van 2025 aan te bieden aan de Tweede Kamer.

Planning

Volgens de staatssecretaris was de planning om de aangepaste eigen bijdrage per 1 januari 2026 in te voeren ‘reeds ambitieus, maar is die met het kritische advies van de RvS onder nog hogere druk komen te staan’. Om te zorgen dat alle partijen zich goed voor kunnen bereiden schuift de beoogde implementatiedatum op naar 1 januari 2027.

‘Vanwege de benodigde wijziging in de planning is een besparingsverlies in 2026 onafwendbaar,’ schrijft Maeijer. Het kabinet bespreekt de financiële consequenties van het verschuiven van de inwerkingtreding bij de aankomende voorjaarsbesluitvorming. Samen met de fondsbeheerders en gemeenten wordt gewerkt aan een nieuwe financieringsvorm van de Wmo. Deze afspraak ligt vast in de Voorjaarsnota 2024.

Geen afstel

Gemeenten zijn het roerend eens met de afschaffing van het abonnementstarief, het liefst zo snel mogelijk. De VNG heeft de staatssecretaris laten weten ’teleurgesteld te zijn dat het niet lukt om 1 januari 2026 te halen en benadrukt dat van uitstel geen afstel mag komen’. Volgens de gemeentekoepel is uitstel wel begrijpelijk omdat het implementatiepad onhaalbaar is geworden. En is ook bij invoering per 2027 ‘nog krap’.

Er moet volgens de VNG nu in 2026 geen bedrag van 225 miljoen euro uit het gemeentefonds worden gehaald. Dit bedrag was gebaseerd op de verwachting van minder gebruik van Wmo-zorg en -ondersteuning, door de afschaffing van het abonnementstarief.