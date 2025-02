Hulp uit eigen netwerk sluit beter aan dan Wmo-hulp

Ondersteuning vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) wordt goed gewaardeerd, maar sluit lang niet altijd aan bij de persoonlijke wensen van mensen met een beperking. Hulp vanuit het eigen netwerk sluit vaak beter aan. Dit blijkt uit de Nivel Monitor Zorg en Participatie 2024.

In de monitor brengt het Nivel elk jaar de ervaringen van mensen met een chronische ziekte en mensen met een beperking in kaart. Bij het jaaroverzicht 2024 ligt de focus op de toegankelijkheid van zorg en de geboden ondersteuning, zowel formeel als informeel. De uitkomsten van het onderzoek bieden waardevolle inzichten voor beleidsmakers.

Wmo-ondersteuning

Uit de monitor blijkt in het algemeen dat er hoge waardering is voor de verkregen ondersteuning via de Wmo. Ook gemeenten rapporteren positieve effecten van de ondersteuning op kwaliteit van leven,

zelfredzaamheid en participatie. Toch ziet de helft van de gemeenten ook ruimte voor verbetering op

deze terreinen. Een deel van de mensen was niet tevreden met het gesprek dat zij hadden met de gemeente. Voor een deel van de mensen met een lichamelijke (20 procent) of verstandelijke (10 procent) beperking sloot de verkregen ondersteuning niet aan bij hun behoeften.

De ondersteuning die naasten bieden past vaak beter bij wat iemand nodig heeft dan de hulp die vanuit de Wmo wordt geboden, zo is de opvatting. Meer hierover in de factsheet Wmo-ondersteuning en informele ondersteuning. Het Nivel pleit daarom voor meer aandacht voor individuele wensen en behoeften.

Zorgen over toekomst

Daarnaast zijn mensen met een chronische ziekte ongerust over de toekomst van de zorg. Volgens het Nivel onderstrepen de bevindingen uit het onderzoek de behoefte die er is aan beleidsvorming om de zorg in de toekomst toegankelijk en betaalbaar te houden.