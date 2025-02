Relatieproblemen raken niet alleen de betrokken koppels, maar kunnen ook leiden tot spanningen binnen gezinnen, buurten en wijken. Veel gemeenten herkennen de gevolgen, zoals een toename van meldingen bij wijkteams of jeugdzorg. Toch blijven de mogelijkheden om problemen preventief aan te pakken vaak onderbelicht.

De cijfers spreken boekdelen: jaarlijks bedragen de kosten van relatieproblemen en scheidingen in Nederland minstens 3 miljard euro. Dit raakt niet alleen individuele gezinnen, maar ook de beschikbare middelen voor jeugdzorg, maatschappelijk werk en juridische ondersteuning. Investeren in preventie, bijvoorbeeld 50 euro per gezin per jaar, kan deze kosten aanzienlijk verlagen.

Onderzoek van Henk Jan Conradi (Universiteit van Amsterdam) toont aan dat vroegtijdige interventies disfunctionele patronen doorbreken en langdurige stress voorkomen. Voor gemeenten betekent dit minder escalaties en minder beroep op sociale voorzieningen.

Gemeentelijke betrokkenheid

Gemeenten spelen een belangrijke rol in het versterken van sociale cohesie en het bevorderen van gezinswelzijn. Het ondersteunen van gezonde relaties kan leiden tot minder spanningen in wijken, veerkrachtigere gezinnen en een afname van de druk op sociale voorzieningen.

Preventieve programma’s bieden inwoners de kans om tijdig ondersteuning te krijgen en disfunctionele patronen te doorbreken. Dit helpt escalaties te voorkomen en draagt bij aan een samenleving waarin mensen elkaar beter begrijpen en sterker staan. Zowel binnen relaties als in hun dagelijks leven.

Preventie

Het programma Samen Sterker biedt gemeenten een effectieve manier om in te zetten op preventie en sociale cohesie. Met een preventieve cursus die koppels helpt hun relatie te versterken.

In 2024 namen 39 deelnemers uit 2 gemeenten deel aan de cursus. Zij waardeerden hun relatie bij de start gemiddeld met een 5. Dit cijfer weerspiegelde uitdagingen zoals emotionele afstand en miscommunicatie. Na afloop van de cursus steeg dit cijfer naar een indrukwekkende 8.

Positieve verandering

Een deelnemer vertelde hoe zij en haar partner na jaren van spanningen weer naar elkaar leerden luisteren. ‘We hebben nu minder ruzies en meer rust thuis. Dat voelt niet alleen beter voor ons, maar ook voor de kinderen.’ De verbeteringen hadden niet alleen impact op de koppels zelf, maar ook op hun gezinnen en de sfeer in hun directe omgeving.

Dit laat zien hoe sterk de relatie tussen persoonlijke verbinding en maatschappelijke samenhang is.

Nynke Kiela-Siderius is relatie- en gezinstherapeut en eigenaar van relatie-apk.com. Vanuit haar visie, ‘relaties zijn ingewikkeld zat’, begeleid ze zowel stellen als gemeenten in het versterken van relaties en gezinsstructuren.