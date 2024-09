Gemeenten staan voor een immense uitdaging: hoe waarborg je het welzijn van je inwoners terwijl de druk op gezinnen steeds groter wordt? De vraag naar mentale gezondheidszorg blijft toenemen. Maar wat als we al eerder kunnen ingrijpen, bijvoorbeeld door relaties tussen partners te versterken voordat problemen escaleren?

Dit is geen overbodige luxe, want in Nederland eindigt ongeveer 40 procent van de huwelijken in een scheiding. Daarnaast is ongeveer 20 procent van de verkochte huizen direct gerelateerd aan deze scheidingen. De financiële impact hiervan op de samenleving is enorm, met jaarlijkse kosten die in de miljarden lopen. Veroorzaakt door juridische kosten, verminderde arbeidsproductiviteit en verhoogde sociale uitgaven.

Gemeenten aan zet: De ‘Houd me Vast’ pilot

Relaties kunnen vergeleken worden met een ouderwetse draaimolen. Deze heeft geen automatische aandrijving, hij moet handmatig in beweging worden gezet. Gemeenten zoals Leusden en Eindhoven begrijpen deze dynamiek en zijn daarom gestart met de ‘Houd me Vast’ pilot. Dit preventieve programma biedt stellen tools en inzichten om hun relatie te versterken, voordat problemen escaleren.

Een deelnemer van de ‘Houd me Vast’ pilot gebruikte de metafoor van de draaimolen om aan te geven hoe hij nu begrijpt dat een relatie werken is en niet vanzelf gaat: ‘Wanneer hij eenmaal draait, voelt het geweldig – er is verbinding en plezier. Maar zodra hij stopt, kost het veel moeite om hem weer in gang te zetten.’ Dit inzicht, dat relaties voortdurende aandacht en energie nodig hebben om te blijven draaien, heeft zijn kijk op relaties veranderd.

Draaimolen in beweging houden

Het programma werkt als een soort smeermiddel voor de draaimolen: het houdt de beweging gaande en voorkomt dat stellen vastlopen in hun relatie. Zowel online als fysiek worden stellen begeleid om de verbinding te herstellen en de positieve spiraal terug te vinden.

Een deelnemer uit Eindhoven verwoordde het treffend: ‘We merkten dat we in een negatieve spiraal zaten, maar deze training gaf ons de middelen om die cirkel te doorbreken.’ Dit laat zien dat met de juiste begeleiding en inzet, relaties weer op gang kunnen komen, net zoals het met de draaimolen gaat: met wat duwkracht, draait hij weer soepel.

Gemeenten bouwen aan de toekomst

Deze eerste successen in Leusden en Eindhoven laten zien dat gemeenten een cruciale rol kunnen spelen in het versterken van gezinsrelaties. Gemeenten kunnen hiermee niet alleen de druk op hulpdiensten verlichten, maar ook bijdragen aan een veerkrachtigere gemeenschap. Het vraagt om een visie waarin relaties worden gezien als fundament voor een gezonde samenleving, niet als een louter privéaangelegenheid.

Samen investeren in gezonde relaties

De draaimolen van de relatie blijft niet vanzelf draaien; dat vraagt om energie, tijd en aandacht. Gemeenten hebben de mogelijkheid om deze beweging te ondersteunen, zodat stellen de kracht vinden om door te gaan. Laten we samen werken aan een toekomst waarin iedereen de kans krijgt om te bloeien in een omgeving van verbinding en steun.

En dit is nog maar het begin! We zullen binnenkort meer ervaringen en inzichten uit het project delen, dus blijf ons volgen voor inspirerende verhalen en waardevolle tips om relaties sterker te maken. Voor wie alvast meer wil weten, is er ook meer informatie te vinden op onze website. Samen groeien we verder!

Nynke Kiela-Siderius is relatie- en gezinstherapeut en eigenaar van relatie-apk.com. Vanuit haar visie, ‘relaties zijn ingewikkeld zat’, begeleid ze zowel stellen als gemeenten in het versterken van relaties en gezinsstructuren. ‘Met een praktische en empathische aanpak bied ik op maat gemaakte oplossingen, die preventief en herstellend werken. Ik geloof dat sterke relaties de basis vormen voor een gezond en veerkrachtig leven, zowel op individueel als maatschappelijk niveau.’