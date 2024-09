Het persoonsgebonden budget (pgb) is een mooi instrument waarmee mensen zelf hun zorg of ondersteuning kunnen organiseren en de eigen regie over hun leven behouden. Maar een pgb past niet bij iedereen. Daarom is het belangrijk dat mensen die hier voor kiezen goed weten waar ze aan beginnen. Om dat te bereiken loopt er een project waarin nieuwe budgethouders een introductiecursus krijgen.

Ze moeten de regels kennen, maar ook weten welke rollen ze dan op zich moeten nemen en waarvoor ze allemaal verantwoordelijk zijn. Daarom is Per Saldo (de belangenvereniging van mensen met een pgb) op 1 maart 2024 een project gestart om nieuwe budgethouders in het sociaal domein vooraf beter te informeren en toe te rusten.

Dit project doen we in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en in samenwerking met de Vereniging Nederlandse Gemeenten. Het doel is dat er circa 30 gemeenten aan het project deelnemen. Inwoners van de deelnemende gemeenten die hebben gekozen voor een pgb, kunnen zich opgeven voor een gratis introductiecursus pgb van Per Saldo.

Onbewust onbekwaam

Als inwoners zich niet goed verdiepen in wat het pgb allemaal inhoudt, lopen zij het risico om dingen te doen en af te spreken die helemaal niet kunnen. Dan bieden ze iemand bijvoorbeeld een contract aan met een veel te hoog of te laag uurtarief. Of ze weten niet welke stappen er moeten worden gezet als een zorgverlener langdurig ziek is en of diegene wel of niet moet worden doorbetaald. Of wat er wel of niet betaald mag worden uit het pgb. Mensen denken vaak dat ze wel weten hoe het werkt, maar komen toch steeds voor verrassingen te staan. Ze zijn eigenlijk onbewust onbekwaam. Door hen goed te informeren en toe te rusten, wordt de kans op (onbedoelde) fouten en problemen kleiner.

Bewuste keuze

Voordat iemand een keuze maakt, moet de gemeente al heel goed laten zien wat het verschil is tussen een pgb en zorg in natura. De voordelen, nadelen, verplichtingen en wat je ervoor moet kunnen, zodat er een bewuste keuze wordt gemaakt. En als iemand dan voor het pgb kiest, dan is het heel belangrijk dat diegene zich verdiept in wat het nu precies inhoudt en wat er allemaal bij komt kijken. Dat je bijvoorbeeld zelf contracten moet afsluiten met zorgverleners. En de kwaliteit van de zorg moet beoordelen. Een gesprek moet voeren met de zorgverlener als het werk anders moet. Voor vervanging moet zorgen als de zorgverlener ziek is. En je eigen budget moet beheren. Al deze aspecten komen kort aan bod in de introductiecursus.

Voordeel voor gemeenten

Wij verwachten dat deze introductiecursussen gemeenten veel gaan opleveren. Er zullen veel minder vragen zijn, minder correcties nodig zijn en er zullen minder dingen fout gaan. Wij bereiden mensen goed voor, zodat het pgb wordt gebruikt zoals het bedoeld is. Naast de introductiecursus moedigen wij mensen ook aan om zich verder te verdiepen, door onze vervolgcursussen te doen. Bovendien mogen de deelnemers tot het einde van het project gratis gebruik maken van onze advieslijn, voor het stellen van verdiepende vragen als ze ergens niet uitkomen.

Ook medewerkers van gemeenten kunnen gratis een voorlichtingsbijeenkomst bijwonen, om een beter beeld te krijgen van het pgb. Er zijn inmiddels 2 trainingen gegeven voor 48 medewerkers, die heel enthousiast waren. Zo zei een deelnemer: ‘Heel zinvol om alles zo duidelijk uitgelegd te krijgen en te leren hoe collega’s in andere gemeenten het doen.’

Gratis meedoen als gemeente?

Wij zijn nog op zoek naar gemeenten die willen deelnemen aan het project. Opgeven hiervoor kan via m.leen@pgb.nl. Het project loopt nog tot november 2025.

Aline Molenaar is al 29 jaar directeur bij Per Saldo, de vereniging van en voor mensen met een persoonsgebonden budget. Per Saldo en Aline vinden dat het persoonsgebonden budget een volwaardig alternatief moet zijn, waar mensen vrij voor moeten kunnen kiezen. Het is een instrument voor mensen om, ondanks hun zorg en ondersteuningsvraag, de eigen regie over hun leven te behouden.