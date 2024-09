1 op de 10 mensen kan vervoer moeilijk betalen

Zo’n 10 procent van de volwassenen ervaart problemen bij het betalen van vervoer. Zij hebben moeite met het bedrag voor hun reis, geven meer geld uit aan vervoer dan ze zich kunnen veroorloven of bezuinigen op andere uitgaven om hun vervoer te kunnen betalen. Dit blijkt uit onderzoek van Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM).

Het gaat hierbij vaak om mensen met een laag inkomen, alleenstaanden met kinderen en werklozen, zo staat in het KiM-onderzoek ‘Betaalbare mobiliteit?’. Ook geven deze groepen aan dat ze niet alleen problemen hebben met het betalen van vervoer, maar met rondkomen in het algemeen. Of ze verwachten hier binnen een jaar moeite mee te krijgen. Voor zo’n 1 tot 5,5 procent van de mensen geldt zelfs dat ze niet of minder deelnemen aan bepaalde activiteiten, omdat ze geen geld hebben om er naar toe te gaan. Denk bijvoorbeeld aan een familie- of ziekenhuisbezoek.

Daarnaast blijkt dat mobiliteit voor veel huishoudens een groot deel van hun maandelijkse uitgaven vormt. Gemiddeld geven huishoudens 14 procent van hun budget uit aan mobiliteit, al verschilt dat sterk per huishouden.

Vervoersprijzen fors gestegen

De gemiddelde prijzen van vervoer zijn in de afgelopen 8 jaar met 30 procent gestegen, maar de prijsstijgingen verschillen per vervoermiddel, aldus het KiM. Zo is het openbaar vervoer minder in prijs gestegen, terwijl aan de pomp fors meer moest worden betaald. Vliegen is het sterkst in prijs toegenomen.

Krappe portemonnee

De hogere vervoersprijzen zeggen op zich niets over de betaalbaarheid, daarom heeft het KiM betaalbaarheidsproblemen onderzocht op basis van daadwerkelijke uitgaven en inkomens. Daarbij is ook gekeken naar de mate waarin mensen hun reisgedrag al aanpasten aan een te krappe portemonnee. Hieruit kwam naar voren dat het opnieuw gaat om de mensen met lagere inkomens, alleenstaanden met kinderen, en werklozen. Zij hebben de grootste kans op problemen bij het betalen van mobiliteit. ‘Als de overheid betaalbaarheidsproblemen wil verlichten, is het dus efficiënt om maatregelen te nemen die zich op die groepen richten’, zo concludeert het KiM.

Gemeentelijke initiatieven

Veel gemeenten ondernemen al initiatieven om deze groepen te ondersteunen en zo verkeersarmoede tegen te gaan. In de gemeente Amsterdam mogen kinderen van 4 tot en met 11 jaar bijvoorbeeld gratis reizen met de bus, tram en metro. De regeling kwam er naar aanleiding van een eerdere proef. Op deze manier wil de gemeente het OV toegankelijker en betaalbaarder maken voor Amsterdamse gezinnen. Ook in andere grote steden reizen kinderen gratis met het OV, zoals in gemeente Den Haag. Hier gaat het om een proef vanaf het derde kwartaal van 2024 die tot eind volgend jaar loopt. Als de pilot een succes blijkt, kan de raad besluiten om gratis OV voor deze leeftijdscategorie permanent in te voeren.

In de gemeente Rotterdam startte in 2022 al een pilot met gratis OV voor kinderen. Met ingang van 2023 werd dit definitief voor alle kinderen van 4 tot en met 11 jaar. Ook voor jongeren van 12 tot en met 17 jaar is er nu een regeling. Zij kunnen jaarlijks 350 euro krijgen, waarbij dat bedrag wordt gekoppeld aan het Jeugdtegoed voor reizen met het openbaar vervoer in 2024 en 2025. Dit jaar kunnen 9100 jongeren hiervan gebruik maken, zodat zij toch kunnen deelnemen aan de maatschappij. Het gaat om jongeren van wie de ouders in 2024 tot 130 procent van het sociaal minimum verdienen.

Meedoen in de maatschappij

In gemeente Krimpernerwaard kan iedereen met een laag inkomen een gratis OV-pas krijgen. Want zo schrijft de gemeente: ’Om actief deel te nemen aan de samenleving is het belangrijk dat alle inwoners gebruik kunnen maken van het openbaar vervoer. Voorzieningen, uitstapjes en werk moeten bereikbaar zijn, afgezien van de kosten. Daarom verstrekken we een gratis OV-pas aan inwoners met een laag inkomen. Met deze pas kunnen ze voor niks reizen in de regio Zuid-Holland Noord, in het weekend de hele dag en op werkdagen in de daluren.

Ook de gemeente Goeree-Overflakkee heeft een regeling voor inwoners met een laag inkomen. Na een succesvol pilotjaar zet de gemeente het gratis busvervoer voort. Met zo’n gratis busabonnement kan er tijdens daluren op weekdagen, in de weekenden en op feestdagen de hele dag gebruik worden gemaakt van het openbaar vervoer.

Acties gericht op ouderen

Ook andere doelgroepen hebben de aandacht als het gaat om vervoersarmoede. In de gemeente Lansingerland loopt een proef gericht op ouderen. ‘Het is belangrijk dat alle ouderen meedoen in de samenleving. Gratis OV voor ouderen helpt hen om er vaker op uit te gaan. Daarom biedt de gemeente Lansingerland gratis OV aan voor AOW-gerechtigden met een laag inkomen.’ De proef is gestart op 1 april 2024 en loopt tot 1 januari 2027.

In de gemeente Nissewaard loopt een vergelijkbare proef. De regeling voor gratis OV loopt daar van 1juli 2024 tot 1 januari 2026. Inwoners die hiervoor in aanmerking komen, kregen deze zomer een brief met een bon om hun persoonlijke OV-kaart geschikt te maken voor gratis reizen met alle bus- en tramlijnen en metrolijnen. In de gemeente Albrandswaard ligt de leeftijdsgrens voor gratis reizen op 60 jaar.