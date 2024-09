Opnieuw meer mensen in de bijstand

Medio 2024 ontvingen 405.000 mensen een algemene bijstandsuitkering. Dit is een stijging van 6.000 (ruim 1 procent) in vergelijking met vorig jaar. Het is het vierde kwartaal op rij dat het aantal bijstandsgerechtigden hoger is dan een jaar eerder. Dit blijkt uit nieuwe kwartaalcijfers van het CBS.

Hiervoor was het aantal mensen met een bijstandsuitkering juist 9 kwartalen achter elkaar lager, zo schrijft het statistiekbureau. De toename komt vooral omdat meer mannen een bijstandsuitkering ontvingen.

Stijging in alle leeftijdsgroepen

Onder alle leeftijden is er sprake van een toename. Het aantal jongeren tot 27 jaar met een bijstandsuitkering bedroeg in het tweede kwartaal 40.000. Dit is 9 procent meer dan in dezelfde periode een jaar eerder. Van het totaal aantal mensen met een bijstandsuitkering is 1 op de 10 een jongvolwassene. In deze leeftijdsgroep is het al het zesde kwartaal op rij dat er sprake is van een stijging, in vergelijking met het jaar ervoor.

Bij de groep 27- tot 45-jarigen was het aantal bijstandsgerechtigden eind juni 2024 met 1000 toegenomen tot 136.000. In deze leeftijdscategorie is het het tweede achtereenvolgende kwartaal dat het aantal bijstandsgerechtigden hoger is dan een jaar eerder.

Ook het aantal mensen met een bijstandsuitkering in de groep 45-plussers was in het tweede kwartaal van 2024 hoger dan een jaar eerder en kwam uit op 229.000.

Gelijk aantal vrouwen in de bijstand

Het aantal vrouwen in de bijstand bleef met 228.000 ongeveer hetzelfde als een jaar eerder in juni. Dit terwijl het aantal mannen met deze uitkering met 5.000 steeg tot 177.000, een toename van 3 procent. De verdeling van vrouwen en mannen in de bijstand is sinds 2013 echter vrijwel onveranderd, zo schrijft het CBS. Ongeveer 57 procent is vrouw en 43 procent man.

Afname uitstroom

In het eerste kwartaal van 2024 (de meest recente uitstroomcijfers) stroomden meer mensen de bijstand in dan uit. Tegenover 22.100 instromers stonden 17.900 uitstromers. Dit is het zesde kwartaal op rij dat er meer personen de bijstand instromen dan uitstromen, in vergelijking met een kwartaal eerder. ‘Dat komt onder meer doordat de uitstroom al 2 jaar een dalende trend laat zien,’ aldus het CBS.