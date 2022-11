Klimaatweek: inwoners informeren over energie besparen

De Nationale Klimaatweek begint vandaag. Deze week staat in het teken van Nederland groener maken en het behalen van de doelen om CO2-uitstoot te verminderen. Verschillende gemeenten doen mee met activiteiten in het kader van duurzaamheid, maar vooral ook energie besparen.

De Nationale Klimaatweek is een initiatief van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Meerdere gemeenten doen mee. Zo houdt de gemeente Utrecht een klimaatbijeenkomst met klimaatminister Rob Jetten en Ed Nijpels. Tijdens de bijeenkomst gaat het over welke boodschap centraal zou moeten staan tijdens de VN-klimaattop COP27 in het Egyptische Sharm-el-Sheikh in november.

Energie besparen

Krimpen aan den IJssel heeft een uitgebreid programma met onder meer een online bijeenkomst over energie besparen en een Klimaatdag met allerlei activiteiten en tips om energiezuinig te wonen.

In Baarn begon de week al op zaterdag met een klimaatmarkt. Verder zijn er allerlei bijeenkomsten en krijgen ondernemers bezoek om te laten zien hoe ze energie kunnen besparen. Winkeliers ontvangen een uithangbord waarmee ze kunnen laten zien dat ze meedoen met het ‘deuren-dicht-beleid’.

Ook in bijvoorbeeld Wageningen en Beverwijk worden allerlei activiteiten georganiseerd. ‘Er is aandacht voor energie besparen, isoleren, verduurzamen, vergroenen en minder afval. Thema’s die grote groepen mensen op dit moment bezig houden,’ aldus de gemeente.

Vanaf vandaag tot en met 6 november 2022 is het de Nationale Klimaatweek. Heel Nederland komt in beweging om zich in te zetten voor een beter klimaat. De komende dagen delen we elke dag een tip voor een schoner, groener en duurzamer leven. Doe jij mee? #brabantdoetwat #nkw2022 pic.twitter.com/XJfNAVIaeX — Gemeente Oisterwijk (@gem_oisterwijk) October 31, 2022

Klimaatdoelen

Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) publiceert tijdens de week ook de Klimaat- en Energieverkenning over het Nederlandse klimaat- en energiebeleid. Uit een voorlopige raming kwam naar voren dat de klimaatdoelen van het kabinet nog niet gehaald worden. Met die plannen zal de uitstoot van broeikasgassen in 2030 tussen de 39 en 50 procent lager liggen dan in 1990. In het coalitieakkoord is afgesproken om te mikken op een vermindering van 60 procent.