Maatschappelijke diensttijd helpt gemeenten om jongeren uit de schulden te krijgen

Foto door: Martijn van de Griendt

Onderzoek van Nibud laat zien dat steeds meer jongeren te maken krijgen met schulden. Zo blijkt dat 37 procent van de mbo-studenten van 18 jaar en ouder een schuld heeft. Maatschappelijke diensttijd (MDT) is een programma van het ministerie van OCW, in samenwerking met jongeren, maatschappelijke organisaties, scholen en gemeenten. Tijdens dit programma kiezen jongeren – tussen de 12 en 30 jaar oud – er zelf voor hun talenten te ontwikkelen, nieuwe mensen te ontmoeten en tegelijkertijd iets te doen voor een ander. Gemeenten kunnen MDT inzetten bij maatschappelijke uitdagingen voor jongeren, waaronder schuldhulpverlening. En met succes, zo bewijst gemeente Arnhem.

Ketenaanpak

In gemeente Arnhem wonen circa 24.000 jongeren tussen de 18 en 27 jaar oud. Een vijfde van hen heeft problematische schulden. Hoewel veel jongeren in een regulier schuldhulptraject terecht kunnen, is dit niet voor iedereen een passende oplossing. Bijvoorbeeld wanneer zij geen aflossingscapaciteit hebben. Daarom werkt de gemeente aan een ketenaanpak met Plangroep, Oprecht en het Jongeren Perspectief Fonds. Plangroep voert namens de gemeente de schuldhulpverlening uit, Oprecht is een buddynetwerk waar jongeren met schulden door leeftijdgenoten richting schuldhulp worden geleid en Het Jongeren Perspectief Fonds biedt een aanpak voor jongeren die hun schuld niet zelf kunnen aflossen.

Time of Your Life

Het Jongeren Perspectief Fonds biedt jongeren de kans om hun schuld af te lossen door een tegenprestatie uit te voeren. Naast het ‘iets terug doen voor de maatschappij’ staat bij deze aanpak het bouwen aan toekomstperspectief centraal. Deze tegenprestatie wordt in Arnhem geleverd door deel te nemen aan het MDT-traject van Time of Your Life. Time of Your Life wakkert de motivatie bij jongeren aan om op een positieve manier met hun toekomst aan de slag te gaan. De meeste jongeren stromen hierna door naar werk of vinden weer aansluiting in het onderwijs.

“Als gemeente zien we dat maatschappelijke diensttijd een prachtige manier is om iets voor je omgeving te betekenen, terwijl je ook aan je eigen ontwikkeling werkt. De samenwerking tussen maatschappelijke diensttijd en het Jongeren Perspectief Fonds is hier een mooi voorbeeld van. Door iets voor een ander te doen, krijgen jongeren in Arnhem de kans om hun schulden af te lossen. Daarnaast gaan ze ook aan de slag met hun eigen talenten en kijken ze welke weg het beste bij hen past. Op deze manier bieden we iemand niet alleen een helpende hand, we bieden ook toekomstperspectief.”



– Mark Lauriks, wethouder Welzijn gemeente Arnhem

Unieke methode

MDT Time of Your Life werkt volgens de unieke MDT-methode waarbij talentontwikkeling, iets doen voor een ander en anderen ontmoeten centraal staan. Iedere deelnemer wordt gekoppeld aan een coach. Die kijkt samen met de jongere naar diens dromen en talenten en hoe de jongere deze kan inzetten voor de maatschappij. Voor elke deelnemer wordt ook een plan op maat gemaakt, waarvan het trainen van sociale en cognitieve vaardigheden en gedragsbeïnvloeding onderdeel zijn. Zo kan iedere deelnemer bouwen aan toekomstperspectief en tegelijkertijd iets teruggeven aan de maatschappij.

“Als tiener maakte ik een aantal verkeerde keuzes, waardoor mijn schulden zich opstapelden. Met vrienden praatte ik er niet over, ik vroeg aan niemand hulp. Toen vertelde ik Roche, mijn coach bij MDT Time of your Life, over mijn geldproblemen. Hij koppelde mij aan een organisatie die mij kon helpen met mijn geldzaken. Ik nam al m’n brieven mee. Zij zetten alles op een rijtje, wat mijn schuld was en wat ik per maand ging aflossen. Dat gaf zo’n opgelucht gevoel. Ik had weer overzicht, dat was ik zelf helemaal kwijtgeraakt. Volgend jaar hoop ik schuldenvrij te zijn. MDT zette mij aan het denken over wat ik wil met mijn leven. Ik kan vallen, maar ook weer opstaan.”



– Jahley (23), deelnemer MDT Time of Your Life

MDT in jouw gemeente

Bij gemeenten ligt de belangrijke opdracht om bij te dragen aan het gezond, veilig en kansrijk opgroeien van jongeren. Gemeente Arnhem bewijst dat MDT in deze opgave kan ondersteunen en unieke kansen biedt voor het jeugdaanbod. MDT is op vele manieren inzetbaar binnen jouw gemeente. De gemeenten die al ervaring hebben opgedaan met het programma, geven aan dat het jongeren centraal stelt, bijdraagt aan een positief en preventief jeugdbeleid en een impuls geeft aan het domeinoverstijgend werken binnen de gemeente.

MDT-kort

Inmiddels doen al ruim 60.000 jongeren en 5.000 organisaties mee met MDT. Sluit jij ook aan met jouw gemeente? Gemeenten worden nu uitgenodigd om kennis te maken met MDT via de subsidieoproep ‘MDT-kort voor gemeenten’. Met behulp van deze subsidieregeling kun je een kortlopend MDT-project organiseren. Ontdek wat MDT voor jongeren, scholen en maatschappelijke organisaties in jouw gemeente kan betekenen!

Kijk voor meer informatie op www.doemeemetmdt.nl/organisaties