Betere aanpak huiselijk geweld door samenwerking

Veertien gemeenten hebben de aanpak van huiselijk geweld of kindermishandeling sterk verbeterd, zo blijkt uit een tweejarig monitortraject van Toezicht Sociaal Domein (TSD). Ze stelden een verbeterplan op en werkten vooral veel meer samen met alle betrokken partijen.

De veertien gemeenten brachten verbeteringen aan om de veiligheid in gezinnen te herstellen en waarborgen. Ze gebruikten hiervoor praktijkvoorbeelden en aanbevelingen die uit eerder onderzoek van Toezicht Sociaal Domein (TSD) kwamen.

Tussen 2018 en 2020 deden de vier inspecties die samenwerken in het TSD in zes Veilig Thuis regio’s onderzoek. Dat gebeurde in 18 gemeenten en betrof de hulpverlening van lokale netwerken aan gezinnen, waarbij sprake was van huiselijk geweld en/of kindermishandeling. Denk bij lokale netwerken aan alle partijen die in een gemeente bij dit onderwerp betrokken zijn, zoals wijkteams, jeugdgezondheidszorg en -hulp, ggz, huisartsen, scholen en schuldhulpverlening. Het onderzoek liet zien dat veiligheidsrisico’s vaak uit beeld raakten na overdracht van het gezin door Veilig Thuis aan het lokale netwerk.

Samenwerking als sleutel

TSD keek vervolgens tijdens een tweejarig monitortraject in 14 gemeenten mee hoe zij verschillende aandachtspunten oppakten en verbeteringen doorvoerden op verschillende gebieden. Als alle partijen binnen een gemeente samenwerken, is het mogelijk om de werkwijze bij onveiligheid binnen gezinnen te verbeteren, zo is de conclusie. Hierdoor is er bijvoorbeeld meer samenhang in hulp, waardoor de gezinnen betere informatie krijgen over wat er gaat gebeuren. Ook is er een duidelijk aanspreekpunt.

Aan de slag met de adviezen

Als alle betrokken partijen dezelfde uitgangspunten hanteren, ervaren inwoners meer samenhang en duidelijkheid. Om dit te bewerkstelligen werkten de gemeenten onder meer de samenwerkings- en overdrachtsafspraken tussen Veilig Thuis en het lokale netwerk verder uit. Het belang van een schriftelijke en warme overdracht in bijzijn van het gezin werd hierbij benadrukt. Het compleet en tijdig overdragen van relevante gegevens door de betrokken organisaties leverde professionals een goed totaalbeeld op van de veiligheidssituatie in een gezin.

Een andere aanbeveling was om meer samenhangende en passende hulp te verlenen door te werken volgens de uitgangspunten van ‘één Gezin, één Plan, één Regisseur’. Dit is een integrale aanpak die leidt tot een beter overzicht en korte lijnen. Voor gezinsleden is het hierdoor ook duidelijk wie het aanspreekpunt is en wat de afspraken zijn. Ook worden ze zo betrokken bij het maken van veiligheidsafspraken en hebben ze invloed op het maken van het plan.

Eerder signaleren

Het in kaart brengen van het sociale netwerk van een gezin is eveneens van belang. Evenals het beleggen van een signaalfunctie, om zo huiselijk geweld eerder en beter in beeld te hebben. Het netwerk wordt sindsdien ook vaker betrokken bij hulp en ondersteuning. Ook hebben de veertien gemeenten ingezet op structureel evalueren en het bijstellen van hulp door betrokken professionals in samenwerking met het gezin. Verder is er nu meer aandacht voor het vroegtijdig signaleren en verbeteren van de kwaliteit van professionele hulp bij ouderenmishandeling.

Oproep: ’Neem de regie’

TSD zag veel verbeteringen bij de veertien gemeenten. Maar ook landelijk hebben de uitkomsten en inzichten van het onderzoek, in combinatie met het kwaliteitskader van het actieprogramma ‘Geweld hoort nergens thuis’, impact gehad in de regio’s waar geen onderzoek was gedaan.

De organisatie doet dan ook een oproep aan wethouders, beleidsmedewerkers en lokale netwerkwerkpartners van alle gemeenten om samen de verbetering van de kwaliteit van de hulp in het eigen lokale netwerk voort of in gang te zetten. ‘Zij moeten structureel blijven inzetten op samenwerken in het belang van de veiligheid in gezinnen.’

Volgens de organisatie is het nodig dat gemeenten hierin de regie blijven nemen en de aanpak mogelijk maken. ‘Een belangrijke uitdaging voor gemeenten en het lokale netwerk is om de effecten van de samenwerking inzichtelijk te maken en de hulp te verbeteren. Uiteindelijk gaat het om het terugdringen en stoppen van geweld in gezinnen.’