Het jaar 2022 – best gelezen artikelen

Het is weer tijd voor het jaaroverzicht, welke onderwerpen leefden in gemeenteland, welke artikelen werden het best gelezen op Gemeente.nu? Eén ding staat als een paal boven water: 2022 was voor gemeenten het jaar van het uitkeren van de energietoeslag. Ook de Omgevingswet en de gemeenteraadsverkiezingen hielden de gemoederen bezig.

Het viel bijna niet te missen dit jaar, gemeenten moesten een eenmalige energietoeslag vanuit het Rijk uitkeren aan inwoners. Maar aan wie precies? Daarover heerste lang onduidelijkheid, net als over het hoe en hoeveel. In maart verandert dat en geeft minister Schouten gemeenten groen licht om de toeslag over te maken.

Verhoogde energietoeslag kan worden uitgekeerd

Het verlossende woord voor velen, met stip op 1, ons meest gelezen artikel van het jaar.

Het kabinet neemt op dat moment ook aanvullende maatregelen vanwege de stijgende energieprijzen en aanhoudende inflatie. Zo gaat de veelbesproken energietoeslag, die eenmalig wordt uitgekeerd aan mensen met een laag inkomen, omhoog van 200 naar 800 euro.

Energietoeslag

Daar blijft het niet bij, want onze volledige top 5 van 2022 wordt gedomineerd door de energietoeslag. De andere vier toppers zijn:

Extra energietoeslag voor lagere inkomens via gemeenten

Mensen met een inkomen op of net boven het sociaal minimum ontvangen eenmalig circa 200 euro via gemeenten om te helpen bij het betalen van de energierekening.

Energietoeslag in meerdere gemeenten snel uitbetaald

Gemeenten moeten het bedrag van 800 euro energietoeslag aan huishoudens voorschieten, in mei krijgen ze het geld. Onder meer Rotterdam en Purmerend gaan die week uitbetalen.

Geduld inwoners over energietoeslag raakt op

Gemeenten wachten op duidelijkheid over het uitkeren van de eenmalige energietoeslag voor huishoudens met een laag inkomen. Veel inwoners vragen waar deze blijft, het was immers de bedoeling in het eerste kwartaal van dit jaar de 200 euro uit te keren.

Schouten stemt in met voorwaarden voor uitkeren energietoeslag

De minister van Armoedebeleid gaat akkoord met randvoorwaarden van gemeenten om 500 euro extra energietoeslag aan inwoners uit te keren. Voor de uitvoering en de extra kosten is er een budget van 550 miljoen euro.

Omgevingswet

Een ander onderwerp dat het hele jaar in de schijnwerpers stond was de Omgevingswet. Ambtenaren werden geïntimideerd, steeds laaide de discussie op over software die niet werkte, en natuurlijk de grote vraag: wordt de invoering opnieuw uitgesteld?

Met een hoofdrol voor minister De Jonge van Ruimtelijke Ordening, die in januari vol goede moed aantrad. En een tweede hoofdrol voor de Eerste Kamer, die de minister hielp ontnuchteren.

Dit zijn onze best gelezen artikelen over hét hoofdpijndossier van de minister, vooral verslagen vanaf het politieke strijdtoneel.

Twijfels over de Omgevingswet blijven knagen

Tijdens een tweede deskundigenbijeenkomst in de Eerste Kamer kwamen opnieuw de problemen rond de Omgevingswet op tafel. Grote gemeenten zijn ongeduldig, kleinere groeit de implementatie boven het hoofd. ‘Het moet gaan over de inhoud en of je er klaar voor bent, en ons antwoord daarop is nee.‘

Eerste Kamer: Omgevingswet nog niet klaar voor invoering

De Eerste Kamer stelt in meerderheid dat de Omgevingswet niet klaar is voor de praktijk. Groot vraagteken blijft of de digitalisering werkt. Tot frustratie van verantwoordelijk minister De Jonge.

Eerste Kamer: invoering Omgevingswet geen gelopen race

Minister De Jonge probeert de inwerkingtreding van de Omgevingswet erdoorheen te jassen, aldus de senaat. Er moet nieuw onderzoek komen naar de stabiliteit van het digitaal stelsel. En de Kamerleden zijn bezorgd over geluiden dat het ministerie critici zou intimideren om ze de mond te snoeren.

Groen licht voor Omgevingswet

De Eerste Kamer gaat akkoord met de inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2023. Met een nog ingebouwde noodrem. Als de digitalisering in oktober nog steeds hapert, kan alsnog uitstel volgen.

Nieuw uitstel Omgevingswet lijkt onafwendbaar

Het Digitaal Stelsel Omgevingswet, het DSO, is toch niet stabiel en betrouwbaar genoeg om per 1 januari live te gaan. Daarmee lijkt de Omgevingswet op het zoveelste uitstel af te stevenen (zoals later inderdaad het geval blijkt).

Gemeenteraadsverkiezingen

In maart werden de gemeenteraadsverkiezingen gehouden. Ook artikelen uit eerdere jaren, die door de verkiezingen van dit jaar weer actueel werden scoorden hoog:

Vergoeding raadsleden flink gestegen sinds vorige verkiezingen

Kandidaat-raadsleden die deze gemeenteraadsverkiezingen gekozen worden, krijgen aanzienlijk meer betaald dan vier jaar geleden. Raadsleden verdienen dit jaar minimaal 1081 euro per maand. In de grootste gemeenten loopt dit bedrag op tot zo’n 2650 euro per maand.

Stembureauleden werven: hoe zit het met de vergoeding?

Wat verdient werken op een stembureau anno nu? Gingen de vergoedingen in coronatijd omhoog?

Werken op een stembureau: wat verdient het?

Met de verkiezingen voor de deur werven gemeenten nog volop stembureauleden. Wat kunnen die precies bijverdienen? En: hoe vind je ze?

Opkomst gemeenteraadsverkiezingen naar dieptepunt

Er blijkt dat slechts 50,4 procent van de kiesgerechtigden naar de stembus is gekomen. De opkomst bij de raadsverkiezingen is nog nooit zo laag geweest.

Didam-arrest

Een ander hot item was het Didam-arrest. Artikelen over de uitspraak werden veel geraadpleegd in 2022:

Didam-arrest: gemeenten op glad ijs met gronddeals

De rechter verbiedt overheden nog langer vastgoed en bouwgrond exclusief aan één partij aan te bieden. Een uitspraak die verstrekkende gevolgen voor de lokale gebiedsontwikkeling kan hebben, waarschuwen juristen.

Nieuwe ontsnappingsroutes voor onderhandse gronddeals

Gemeenten trillen nog na van het Didam-arrest. Recente jurisprudentie biedt echter openingen. Zo weegt de realisatie van maatschappelijke doelen positief mee voor de rechter. Transparantie over gronddeals blijft wel geboden.

Nog altijd geen duidelijkheid rond Didam-arrest

Gemeenten blijven een jaar na het Didam-arrest worstelen met het verbod op de onderhandse verkoop van vastgoed. Een kersverse handreiking van minister De Jonge biedt weinig openingen.

Asielcrisis

Ook was er veel aandacht voor de asielcrisis die ontstond door het grote aantal vluchtelingen door de oorlog in de Oekraïne en uit vele andere landen. Vooral de asielwet die spreiding van asielzoekers over gemeenten moet regelen zorgde voor hoofdbrekens bij het kabinet en gemeenten. Het artikel over de aanzet was een van de best gelezen artikelen van 2022:

Nieuwe wet verplicht straks alle gemeenten tot asielopvang

Gemeenten worden straks verplicht om mee te werken aan de opvang van asielzoekers. Het kabinet komt na de zomer met een wetsvoorstel. Dat zei staatssecretaris Van der Burg van Asielzaken.

Armoede en schulden

Door de hoge inflatie en de enorme stijging van de energiekosten kwamen veel inwoners het afgelopen jaar in de problemen. Het voorkomen van schulden en armoede staat dan ook hoog op de agenda bij gemeenten, wat ook te zien is aan deze goed gelezen artikelen:

Nieuwe aanpak voor armoede en schulden

Minister Schouten komt met een nieuwe overkoepelende aanpak voor armoede en schulden. Steeds meer mensen raken namelijk in de problemen. Haar aanpak bevat 47 actiepunten. Gemeenten spelen een belangrijke rol in de uitvoering.

In de bres voor inwoners die kampen met energiearmoede

Gemeenten springen in de bres voor inwoners die het moeilijk hebben door de hoge energierekening en inflatie. De energietoeslag wordt opgerekt en via de bijzondere bijstand vindt compensatie plaats. Daarnaast zijn er inkomenstoeslag, een noodfonds, of gratis openbaar vervoer.

Extraatje

Tot slot waren de lezers van gemeente.nu erg geïnteresseerd in een extraatje voor gemeenteambtenaren.

Eenmalige uitkering ambtenaren in december

Het overleg over de gemeentelijke cao voor 2023 wil nog niet echt vlotten. Toch is er al wat goed nieuws. Er is afgesproken dat medewerkers bij gemeenten in december van dit jaar een eenmalige uitkering ontvangen.