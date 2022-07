Nieuwe wet verplicht straks alle gemeenten tot asielopvang

Gemeenten worden straks verplicht om mee te werken aan de opvang van asielzoekers. Het kabinet komt na de zomer met een wetsvoorstel. Dat heeft staatssecretaris Eric van der Burg van Asielzaken afgelopen vrijdag gezegd na de ministerraad.

Eind mei werd al bekend dat het kabinet werkte aan een wettelijke taak voor gemeenten om opvanglocaties voor asielzoekers te leveren. Dat leidt nu tot het vervaardigen van een wetsvoorstel.

Het kabinet werkt aan een stabiel, flexibel en duurzaam opvangmodel met evenwichtige spreiding over het land, zo staat in de brief die staatssecretaris Eric van der Burg van Justitie en Veiligheid op 8 juli aan de Tweede Kamer stuurde. Het lukt echter al langere tijd niet om voldoende structurele en duurzame asielopvang te realiseren. Er is volgens de staatssecretaris door veel partijen waaronder medeoverheden, COA, Rode Kruis en Vluchtelingenwerk, hard gewerkt om meer opvangvoorzieningen te realiseren, ‘maar het is niet genoeg’. Dat komt mede doordat niet alle gemeenten bereid zijn mee te werken aan asielopvang.

Structurele oplossing nodig

Er zijn momenteel onvoldoende opvangvoorzieningen beschikbaar. ‘Deze situatie duurt al geruime tijd en is, in het bijzonder in het aanmeldcentrum in Ter Apel, onhoudbaar geworden,’ aldus Van der Burg. Aangezien de situatie kritiek is, heeft het kabinet daarom op 17 juni jl., in nauwe samenspraak met medeoverheden, besloten tot activering van de nationale crisisstructuur.

‘Want naast diverse korte termijn maatregelen is het ook voor de langere termijn noodzakelijk om te komen tot een stabiel, wendbaar en duurzaam stelsel van asielopvang. Een stelsel waarbij de asielopvang evenredig over het land is verdeeld,’ stelt de staatssecretaris in de brief aan de Kamer. Om ervoor te zorgen dat alle gemeenten hun bijdrage leveren aan een humane en duurzame opvang van asielzoekers, is het volgens hem dringend nodig om een wettelijke taak te beleggen bij gemeenten om opvangvoorzieningen mogelijk te maken.

Twee wettelijke varianten

Het kabinet heeft verschillende varianten verkend om de wettelijke taken te beleggen bij gemeenten. In de eerste variant wordt die taak bij iedere gemeente afzonderlijk belegd, zodat de asielopvang evenredig over het land wordt verdeeld. In de tweede variant komt de wettelijke taak terecht bij enkele gemeenten op basis van een jaarlijks verdeelbesluit. Dat besluit nemen provincies dan zelf of de verantwoordelijk staatssecretaris neemt de beslissing. In beide gevallen zorgt het voor een evenwichtige verdeling van de opvang over de provincies.

Draagvlak in de samenleving

Volgens de bewindsman is er in Nederland veel draagvlak voor de opvang van vluchtelingen. ‘Als samenleving moet je dan ook zeggen dat de asielopvang op een eerlijke wijze over Nederland moet worden verdeeld. Het kan niet zo zijn dat je collectief zegt ‘we moeten dat in Nederland doen, maar dan liever wel in een andere gemeente’.’ Sommige gemeenten zeggen volgens Van der Burg altijd nee en dat betekent dus dat ‘we aan andere gemeenten vragen om altijd ja te zeggen’.

Het gaat niet alleen om gemakzucht, zegt de staatssecretaris. ‘In sommige gevallen geven gemeenten aan dat ze gewoon de plek niet hebben. En dat kan. Tegelijkertijd is dat soms ook bij andere gemeenten het geval en toch weten die dingen wel te realiseren. Zo hebben we gezien dat er voor de opvang van Oekraïners vaak wel wat van de grond kwam. Soms ontbreekt het ook aan draagvlak bij de gemeente zelf of bij de bevolking.’

Acuut opvangprobleem blijft nijpend

Van der Burg erkent dat het plan geen oplossing biedt voor de acute opvangproblemen. In het aanmeldcentrum in Ter Apel is regelmatig zo weinig plek over dat asielzoekers bijvoorbeeld op stoelen moeten slapen. Verschillende organisaties spraken schande van de omstandigheden in het aanmeldcentrum.

In de ministerraad is afgelopen vrijdag niet gesproken over deze acute opvangproblemen, aldus Van der Burg. Hij wijst op al bestaande plannen van het kabinet, zoals het openen van extra opvanglocaties in bijvoorbeeld Vlissingen. Daarnaast heeft het kabinet zijn oog laten vallen op Bant in Flevoland om een tweede aanmeldcentrum te openen.

‘Te laat en te weinig’

VluchtelingenWerk Nederland is daarom niet optimistisch over de nieuwe wettelijke verplichting. ‘Ik ben bevreesd dat het niet alleen te laat is, maar ook te weinig’, zegt een woordvoerder van VluchtelingenWerk Nederland tegen ANP. De organisatie spreekt van een enorme opvangcrisis. ‘Ook op korte termijn moet je in staat zijn gemeenten te kunnen dwingen asielzoekers op te nemen.’