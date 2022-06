Akkoord over crisisopvang en doorstroom asielzoekers

Het kabinet bereikte vrijdag een akkoord met het Veiligheidsberaad over een plan van aanpak voor opvang van vluchtelingen. De noodopvang wordt verhoogd naar 225 plekken per regio. Ook is de bedoeling binnen zes weken 7500 statushouders naar tussenvoorzieningen over te plaatsen. Het Rijk moet dan wel snel de toezeggingen nakomen die vorige week zijn gedaan aan de veiligheidsregio’s.

‘Burgemeesters leveren een buitengewone inspanning en zijn onmisbaar in de wijze waarop Nederland deze opgave kan volbrengen,’ aldus het kabinet. ‘Helemaal in een periode waarin al veel van hen wordt gevraagd, bijvoorbeeld bij de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne en voor andere, eerdere crises. We zijn de voorzitters van de veiligheidsregio’s en de inliggende gemeenten zeer erkentelijk dat zij bereid zijn om in deze nationale crisis deze ongebruikelijke inspanning te leveren.’

Immense vraag

De burgemeesters van het Veiligheidsberaad hebben de bewindslieden wel duidelijk gemaakt dat het de laatste keer is dat er ‘zo’n immense vraag’ kan worden gesteld. Ze werken mee aan de door het kabinet gevraagde extra opvang voor asielzoekers. De burgemeesters verwachten van het Rijk dat de beloofde dertig extra ambtenaren die een en ander moeten gaan regelen, er snel zijn.

Fragiele afspraak

Ook moet het kabinet in de komende drie maanden werken aan een langetermijnperspectief voor de asielopvang. Als dat niet gebeurt, dan staken de veiligheidsregio’s hun inspanningen, aldus voorzitter van het Veiligheidsberaad Hubert Bruls. Hij noemde de overeenstemming die vrijdag met bewindslieden is bereikt ‘een fragiele afspraak’.

Volgens Bruls werken de burgemeesters na veel aarzelingen toch mee, omdat ze allemaal snappen dat er iets moet gebeuren. ‘Maar het kabinet moet wel vertrouwen terugwinnen. Er wordt alweer iets heel groots van gemeenten gevraagd, terwijl het helemaal niet hun taak is. En ook niet bij de kerntaken van een veiligheidsregio hoort. We willen elke twee weken monitoren hoe het met de inspanningen van het Rijk gaat.’

Plannen en maatregelen

Staatssecretaris Van der Burg van Asiel en minister De Jonge van Volkshuisvesting schreven de Tweede Kamer vrijdag een brief over het plan van aanpak voor de situatie in de asielopvang. Om asielzoekers na hun aanmelding in Ter Apel sneller door te plaatsen naar andere opvanglocaties, wordt tijdelijk de inzet van crisisnoodopvang verhoogd naar 225 plekken per regio.

Enkele kleine regio’s zullen dat aantal wellicht niet helemaal gaan halen, aldus Bruls. Sommige burgemeesters hebben al laten weten het echt niet voor elkaar te krijgen, beaamt staatssecretaris Van der Burg. Hij zegt geen mogelijkheden te zien om gemeenten tot medewerking te dwingen.

7.500 tussenvoorzieningen

Met de plannen voor de komende drie maanden moet voldoende asielopvangcapaciteit en duurzame huisvesting voor statushouders worden gerealiseerd. Zo wordt gewerkt aan enkele grote tijdelijke noodvoorzieningen voor een half jaar voor ongeveer 1000 asielzoekers. Ook komen er zo snel mogelijk, binnen zes weken, 2500 extra flex- en transformatiewoningen bovenop de eerdere doelstelling van 5000.

De 7500 statushouders kunnen dan het asielzoekerscentrum verlaten, zodat er doorstroming is. Ze komen dan in zogenoemde tussenvoorzieningen. Hierbij gaat het om omgebouwde kantoren, panden, of bijvoorbeeld omgebouwde verpleeghuizen. Het Rijk zet financiële middelen, logistieke ondersteuning en zoveel mogelijk mankracht in om veiligheidsregio’s en gemeenten hierin te ondersteunen. Met de inzet van ambtenaren om bijvoorbeeld procedures voor ruimtelijke ordening snel te kunnen doorlopen.

Tot 1 oktober

Het Veiligheidsberaad benadrukte vrijdag dat het op 1 oktober weer afgelopen is met de extra crisisnoodopvang. Dan moet er minstens een nieuwe opvanglocatie naast Ter Apel zijn gerealiseerd en liever nog drie, aldus Bruls. Ook moet het opvangsysteem flexibeler worden, want ‘we weten al sinds 2015 dat het zo niet werkt,’ aldus de beraadsvoorzitter.

Afbouwen

Zodra de versnelde uitstroom van statushouders naar tijdelijke of permanente huisvesting resultaat oplevert, kan ook de crisisnoodopvang worden afgebouwd, aldus het kabinet. ‘Het is de inzet om de crisisstructuur zo snel mogelijk verantwoord af te bouwen en de besluitvorming over de verdere doorstroom van de migratieketen weer via de bestaande besluitvorming te laten lopen. Voor de lange termijn wordt ingezet op structureel voldoende opvang- en huisvestingcapaciteit.’