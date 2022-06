Dertig ambtenaren in ruil voor opvang vluchtelingen

Foto: COA © Inge van Mill

Het kabinet wil dat gemeenten de komende weken 7500 vluchtelingen een tijdelijke woning bieden. Daarnaast zou elke veiligheidsregio 225 extra opvangplekken moeten creëren. Op hun beurt krijgen de 25 veiligheidsregio’s allemaal dertig ambtenaren om een en ander te regelen en uit te voeren. Ook wil het kabinet 40 miljoen euro uittrekken voor de bouw van extra woningen.

Op die manier probeert het kabinet een akkoord te bereiken met de overheden om de overbelaste asielopvang te verlichten, zo bevestigen ingewijden een bericht van de NOS. Het Veiligheidsberaad praat vrijdagochtend digitaal met staatssecretaris Van der Burg van Asiel over de mogelijke oplossing voor de grote problemen met de opvang van asielzoekers.

Geen akkoord

Ook minister De Jonge van Volkshuisvesting verzocht de burgemeesters van het beraad om mee te werken de crisissituatie in de opvang op te lossen. Afgelopen maandag konden de 25 voorzitters van de veiligheidsregio’s en Van der Burg en De Jonge geen akkoord bereiken.

Opvangcrisis

Dat kwam onder meer omdat de burgemeesters vinden dat er al genoeg op het bordje van de gemeenten ligt. Het Veiligheidsberaad zegt wel mee te willen helpen om de opvangcrisis op te lossen, maar een aantal van hen ziet het niet zitten om andere burgemeesters in hun veiligheidsregio te dwingen om opvang te regelen. Hoe dat in de praktijk zal gaan moet ook nog afgesproken worden.

Landelijke regie

Ter Apel is het middelpunt van de asielcrisis in Nederland. Het centrale aanmeldcentrum zit overvol. Daardoor slapen asielzoekers regelmatig op stoelen of in tenten. Om de druk op Ter Apel te verminderen, nemen verschillende gemeenten asielzoekers over. Ook statushouders die nog altijd in het aanmeldcentrum zitten, worden elders ondergebracht. Maar volgens de gemeente Westerwolde is dat niet genoeg.

Blijft meer actie uit, dan neemt het draagvlak af. Om de problemen duidelijk te maken, brachten vijf raadsleden en de burgemeester van Westerwolde dinsdag een bezoek aan de Tweede Kamer. Volgens hen is ‘de emmer vol’ en ‘brokkelt het draagvlak af’ wanneer actie vanuit de landelijke politiek uitblijft. Acht Kamerfracties gingen het gesprek aan met de gemeente. Volgende week gaat de Tweede Kamer het debat aan met staatssecretaris Van der Burg over het asielbeleid.

Onmachtig

De problemen in Ter Apel zijn ontstaan doordat de asielzoekerscentra in het land overvol zitten. Dat komt omdat veel statushouders die in azc’s wonen niet doorstromen, vanwege de woningnood. Niet alleen inwoners van en ondernemers in Westerwolde, maar ook vluchtelingen zelf en werknemers van het aanmeldcentrum hebben er last van. Volgens burgemeester Jaap Velema voelt de lokale politiek zich verantwoordelijk voor elk van deze groepen, maar ook onmachtig.

Tien maatregelen

Velema en de raadsleden doen daarom een beroep op de landelijke politiek. Tien maatregelen moeten de situatie in Ter Apel verbeteren. ‘Het is een acute situatie, dus iemand moet door kunnen pakken. Ja, dat is een inbreuk op het Huis van Thorbecke, je raakt aan de autonomie van de gemeente. Maar anders wordt het niet opgelost.’

Zo stelt de gemeente voor om sobere opvang te regelen voor ‘kansarme’ asielzoekers, wiens kans op verblijf in Nederland erg klein is. Ook moet er een aanwijsplicht voor staatssecretaris Van der Burg komen. Daarmee kan de staatssecretaris gemeenten verplichten een hoeveelheid asielzoekers op te nemen.