Woningnood stuk hoger dan becijferd door ministerie

De woningnood in Nederland is nog hoger dan tot nu toe becijferd. Landelijk gezien is er een tekort van 390.000 woningen. Dit blijkt uit de nieuwe Atlas voor gemeenten 2022 die woensdag door bureau Atlas Research is gepresenteerd.

De raming van de Atlas komt uit op een tekort van ruim 110.000 meer dan het officiële ‘statistische woningtekort’ van het ministerie van Binnenlandse Zaken. De woningbouwopgave wordt volgens de onderzoekers pas op zijn vroegst in 2030 gerealiseerd.

In de Atlas voor gemeenten worden jaarlijks de vijftig grootste gemeenten van Nederland op vijftig punten met elkaar vergeleken. Daarnaast bevat de Atlas veel ranglijsten waarmee de relatieve positie van een gemeente kan worden bepaald.

Forse verschillen in woondruk

Atlas Research introduceert in de editie van 2022 een nieuwe rekenmethode om de krapte op de woningmarkt te bepalen: de Woondruk-index. Daaruit blijkt dat er forse verschillen in woondruk zijn tussen gemeenten. De helft van het woningtekort doet zich voor in Amsterdam. De hoofdstad en naburige gemeenten als Amstelveen – waar de woondruk relatief het hoogst is – en Leidschendam-Voorburg kennen een woondruk van ruim 150.

Dit wil zeggen dat de vraag naar woningen ruim 50 procent hoger ligt dan het beschikbare woningaanbod. Hilversum, Utrecht en Amersfoort volgen met een woondruk van ongeveer 140. Onder de 50 grootste gemeenten is de woondruk het laagst in Lelystad, Nissewaard en Emmen.

Woningbouwopgave

De woningbouwopgave van het ministerie van BZK is het terugdringen van het woningtekort naar 2 procent. Om dat te bereiken streeft het ministerie ernaar het bouwtempo op te schroeven van ruim 70.000 naar ruim 100.000 woningen per jaar. Maar zelfs in dat versnelde bouwtempo zal de woningbouwopgave niet voor 2030 zijn gerealiseerd, zo blijkt uit de Atlas.

Als de impuls bovenop het huidige bouwtempo slechts voor de helft wordt waargemaakt, duurt het zelfs tot 2035 voordat het woningtekort op het beleidsmatige acceptabele niveau van 102 komt.

Investeren in leefbaarheid

Bouwen is hard nodig, maar brengt volgens Atlas Research ook risico’s met zich mee. Veel gemeenten kennen nu al een bouwoverschot: het huidige aantal woningen plus de geplande woningbouw ligt hoger dan de huidige vraag naar woningen. Dat lijkt een luxepositie, maar kan op termijn ook tot problemen leiden.

Almere, Lelystad en Helmond willen bijvoorbeeld meer dan 10 procent van de huidige gemeentelijke woningvoorraad bijbouwen. Die woningbouw vergt tevens grote investeringen in de leefbaarheid en bereikbaarheid van dergelijke gemeenten. Anders wordt er mogelijk voor toekomstige leegstand gebouwd.

Rekenkamer nuanceert

Overigens zet de Algemene Rekenkamer donderdag ook vraagtekens bij het officiële cijfer over het woningtekort. Het controleorgaan bevestigt dat het statistische tekort in werkelijkheid een stuk hoger kan liggen, maar nuanceert dat de nood anderzijds juist veel kleiner kan zijn. ‘De aannames bij de berekening van het woningtekort zijn zeer bepalend,’ aldus de rekenkamer.