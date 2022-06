Preventieplan helpt stapeling problemen bij inwoners voorkomen

Problemen in de persoonlijke sfeer kunnen bij opstapeling leiden tot ontwrichting en ernstige fysieke en psychische klachten bij mensen. VNG heeft nu een preventieplan opgesteld, dat gemeenten kunnen inzetten om hun inwoners te helpen dit te voorkomen.

De gemeente komt in beeld als de problemen zich zodanig opstapelen dat de nood hoog wordt en iemand een gevaar kan gaan vormen voor zichzelf of zijn omgeving. Multiproblematiek kan ervoor zorgen dat deze persoon in een uitzichtloze situatie belandt. Iemand met psychische problemen, gaat bijvoorbeeld scheiden, wordt werkloos en kan vervolgens de huur of hypotheek niet meer betalen. Je kunt dan zomaar de grip op je leven kwijtraken, waarbij stress vaak ook een belangrijke rol speelt.

Volgens de VNG kunnen gemeenten veel doen om multiproblematiek bij hun inwoners te voorkomen. In de VNG-uitgave Stop het stapelen: preventieplan zorg + veiligheid staan handvatten om die schrijnende situaties, escalatie en veiligheidsissues voor te zijn.

Praktisch preventieplan

Het preventieplan biedt mogelijkheden om voor de eigen gemeente een plan van aanpak te maken. VNG heeft het initiatief genomen en hierin samengewerkt met gemeenten Utrechtse Heuvelrug, De Bilt en Aa en Hunze, stichting Attenta. Daarnaast zijn er ook ervaringswerkers en leden van het regioteam Zorg en Veiligheid (VNG) bij betrokken.

Multiproblematiek voorkomen

De uitgave richt zich speciaal op beleidsambtenaren die opereren op het snijvlak van het sociaal domein, zorg en veiligheid. Het is geen kant-en-klaar concept om multiproblematiek te voorkomen, maar het helpt om tot een werkbare preventieve aanpak te komen. De gemeentelijke inspanningen moeten dan leiden tot een fijner en stabieler leven voor inwoners, minder veiligheidsrisico’s en minder druk op organisaties in de zorg- en veiligheidssector.

Stabiliteit als uitgangspunt

Uitgangspunt van het preventieplan is het ‘stabiliteitsmodel’. Aan de hand hiervan wordt uitgelegd welke factoren bijdragen aan een stabiel leven (zoals goed burencontact en een groene omgeving). Daarnaast wordt gekeken welke factoren dit juist in de weg staan (zoals problematische schulden of laaggeletterdheid). Als gemeente kun je deze factoren benutten of veranderen. ‘Niet door nieuw beleid te maken, maar door samen een haalbaar preventieplan op te stellen en te investeren in maatregelen die effect sorteren,’ aldus de makers.

Lokale aanpak op maat

Het preventieplan bestaat uit een introductie en vijf actiepunten. Achterin staat per actie een werkblad met vragen om inzicht te krijgen in de situatie in een gemeente. Met de werkbladen kunnen gemeenten gericht stappen en maatregelen nemen die leiden tot een concreet resultaat. Dat kan bijvoorbeeld door een inwoner ambulant de juiste zorg en ondersteuning te geven, waardoor er geen gedwongen opname nodig is.

Als tip geven de makers van het plan mee om vooral derden bij het beantwoorden van de vragen te betrekken, zoals collega’s, inwoners en bemoeizorg, voor een zo’n compleet mogelijk beeld. Het plan is een denk- en handelingskader dat een heel eind op weg helpt, maar waarbij ervaringen, inzichten en bevindingen uit de eigen organisatie onmisbaar zijn om tot een werkbare, lokale aanpak te komen, zo schrijven de makers.