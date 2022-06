Ruim een derde van de raadsleden is vrouw

Meer dan een derde van de recent geïnstalleerde raadsleden (35 procent) is vrouw. Dat is een stijging ten opzichte van 2018, toen het aantal vrouwelijke raadsleden nog op 31 procent uitkwam.

Dit blijkt uit het onderzoek Vrouwen in de raad 2022 door de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden. Het onderzoek bevat de cijfers van het aandeel vrouwelijke raadsleden per gemeente en uitgesplitst naar provincie, vergeleken met 2018.

Renkum aan kop

De meeste vrouwelijke raadsleden zijn te vinden in de gemeente Renkum (bijna 61 procent), gevolgd door Wageningen (60 procent), Delft (bijna 59 procent) en Utrecht (bijna 58 procent). Na de laatste verkiezingen zijn er méér gemeenten waar het percentage vrouwen in de raad het aandeel mannen overtreft dan bij de vorige uitslag.

In Steenbergen (ruim 5 procent), Terschelling (ruim 9 procent), Duiven (nog geen 10 procent) en Veere (minder dan 11 procent) is het aantal vrouwelijke volksvertegenwoordigers het laagste.

Meer vrouwen in grote gemeenten

Het percentage vrouwelijke raadsleden is gemiddeld het hoogst in de grootste gemeenten. Gemeenten met 40.000 tot 60.000 inwoners hebben een vergelijkbaar of juist iets hoger percentage dan gemeenten tot 80.000 inwoners. Gemeenten met minder dan 40.000 inwoners tellen het laagste percentage vrouwelijke raadsleden.

Vier op de tien raadsleden nieuw

De vereniging nam ook onder de loep hoeveel raadsleden nieuw in het ambt zijn en hoe de spreiding hiervan is. Van alle raadsleden bekleedt 44,3 procent de functie voor het eerst. Bij de verkiezingen zijn in totaal 8237 raadsleden gekozen, onder wie 3649 nieuwkomers. In 2018 en 2014 schommelde het percentage het percentage nieuwe raadsleden rond de 43 procent, vlak eronder dus.

Koggenland, Brummen en Tubbergen zagen de meest ingrijpende wisseling van de wacht. Drie kwart van de raadsleden was daar nieuw. De gemeenten Boekel (20 procent) en Steenbergen en Reimerswaal (21 procent) waren hekkensluiter als het gaat om nieuwe raadsleden.

Noord-Holland springt eruit als de provincie die de meeste nieuwe raadsleden telt: 47 procent. Zeeland is met 39 procent vers aangetreden raadsleden het minst veranderingsgericht. Van de 13,6 miljoen kiesgerechtigden stelden zich bijna 55.000 zelf verkiesbaar, oftewel iets minder dan 1 op de 250.