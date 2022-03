Energietoeslag in meerdere gemeenten snel uitbetaald

Vorige week gaf minister Schouten van Armoedebeleid gemeenten groen licht om de energietoeslag aan huishoudens uit te gaan keren. Gemeenten moeten het bedrag van 800 euro wel voorschieten, in mei krijgen ze het geld. Onder meer Rotterdam en Purmerend gaan deze week uitbetalen.

Afgelopen week is het wetsvoorstel over de eenmalige energietoeslag aan de Tweede Kamer aangeboden en maakte minister Schouten meer bekend over de uitvoering door gemeenten. Huishoudens met een bijstandsuitkering waarvan de gegevens vanuit het lokale minimabeleid bekend zijn, ontvangen in de meeste gemeenten in de periode half maart tot half april automatisch het voor hen geldende bedrag op hun rekening.

Purmerend

Onder meer Purmerend start deze week met het uitkeren van 800 euro aan huishoudens met een laag inkomen die bekend zijn bij de gemeente. Het bedrag staat voor eind maart automatisch op de rekening. Inwoners met een laag inkomen, die niet bekend zijn bij de gemeente moeten volgens de gemeente ‘nog even wachten’.

Huishoudens die de toeslag niet automatisch hebben ontvangen, kunnen deze later zelf aanvragen. Op dit moment is Purmerend, net als veel andere gemeenten, nog bezig om de richtlijnen hiervoor op te stellen. Zodra het college deze heeft vastgesteld, komt op de website te staan hoe inwoners de toeslag kunnen aanvragen en aan welke voorwaarden ze moeten voldoen.

Minima Rotterdam

De bijna 32.000 Rotterdammers met een bijstandsuitkering krijgen komende week de eenmalige 800 euro energietoeslag uitgekeerd. Snel daarna krijgen de mensen met een inkomen tot 110 procent van het sociaal minimum die toeslag, schrijft het college aan de gemeenteraad.

Rotterdammers met een inkomen tussen 110 en 130 procent komen in aanmerking voor een toeslag van 200 euro. De gemeente is met het Rijk in gesprek om het tekort van 4,3 miljoen euro op het budget aan te vullen om ook die groep de 800 euro te kunnen uitkeren. ‘Het Rijk is immers verantwoordelijk voor inkomensbeleid,’ aldus het college.

130 procent

Rotterdam heeft armoederegelingen voor mensen met een inkomen tot 130 procent van het minimum. Volgens de minister komen huishoudens met een inkomen tot zo’n 120 procent van het sociaal minimum in aanmerking voor de toeslag. Gemeenten hebben wel beleidsvrijheid gekregen om ook aan andere groepen uit te keren, maar ook geld van het Rijk nodig om dat te kunnen doen.

De maatregel om de toeslag te verhogen naar 800 euro beschouwt Rotterdam als ‘een eerste stap, maar naar verwachting nog absoluut onvoldoende toereikend om de spiraal van stijgende kosten op te kunnen vangen’. En zo denken meerdere gemeenten erover, zo noemt een woordvoerder van de gemeente Tilburg, het ‘bij lange na niet genoeg’.

Meer gemeenten

Tilburg was half maart begonnen met het uitkeren van de toeslag. Zo ook de gemeenten de Bilt, Wijk bij Duurstede, Zeist, Bunnik en Utrechtse Heuvelrug, aan alle bijstandsgerechtigde huishoudens die op 1 januari 2022 of hierna een uitkering ontvingen én aan alle inwoners met een IOAW-uitkering. Als meerdere mensen met een uitkering op hetzelfde adres wonen, dan wordt de energietoeslag uitbetaald aan de hoofdbewoner.

Een deel van de inwoners heeft inmiddels al 200 euro ontvangen, de 600 euro na de verhoging van het bedrag wordt binnenkort ook automatisch uitbetaald. Inwoners die zich na 17 maart 2022 hebben aangemeld voor een bijstandsuitkering ontvangen het bedrag van 800 euro in één keer op de rekening.