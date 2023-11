Lokale maatregelen voor bestaanszekerheid

De gemeente Amsterdam stelde een lokale agenda op met daarin maatregelen en acties voor een betere bestaanszekerheid. Door dit ‘totaalpakket aan maatregelen’ worden inwoners in armoede beter en sneller geholpen, vanuit meer vertrouwen. Meerdere gemeenten nemen maatregelen.

Bestaanszekerheid staat hoog op de politieke en maatschappelijke agenda en is ook onderdeel van de verkiezingsstrijd. In Amsterdam stelde het college de Agenda ‘Bestaanszekerheid voor Iedereen’ op, omdat ‘vanuit het Rijk structurele maatregelen uitblijven.’ Wethouders Marjolein Moorman (Armoede en Schuldhulpverlening) en Rutger Groot Wassink (Sociale Zaken): ‘In deze agenda komen we met een totaalpakket aan maatregelen, wat ervoor zorgt dat mensen met weinig geld zoveel mogelijk op ons kunnen rekenen.’

Tijdelijke oplossing

De gemeente heeft hiervoor bestaande regelingen tegen het licht gehouden en verbeterd en voegt nieuwe maatregelen toe. Daarnaast volgt de gemeente het advies van de Commissie sociaal minimum door meer te werken vanuit vertrouwen. De agenda is een tijdelijke oplossing, zo benadrukken de wethouders.

’Voor structurele verbeteringen in de bestaanszekerheid moet het nieuwe kabinet snel aan de slag, want gemeenten zitten aan de grens van wat zij kunnen doen voor hun inwoners.’ Daarvoor pleitte de Commissie sociaal minimum overigens ook. Volgens hen moet bestaanszekerheid landelijk worden aangepakt met een centrale rol voor de rijksoverheid.

Vanuit vertrouwen

De gemeente gaat bij het verstrekken van bijstand en armoederegelingen nog meer vanuit vertrouwen werken en de regelingen toegankelijker maken. ‘De huidige wetgeving voor uitkeringen gaat nu namelijk teveel uit van wantrouwen en bestaat deze uit vele onsamenhangende regelingen.’ Amsterdam wil hier ook medewerkers van betrokken afdelingen en organisaties op trainen. Door de agenda moeten inwoners sneller en beter op weg worden geholpen, met regelingen die beter op elkaar zijn afgestemd. ‘Het vormt de basis voor structurele verbetering van de positie van Amsterdammers met een laag inkomen.’

Bestaande en nieuwe maatregelen

Daarnaast wil de stad meer onderscheid maken tussen mensen die bewust misbruik maken van voorzieningen en inwoners die een fout maken zonder zich hier bewust van te zijn. Ook de garantieknop voor bijstandsgerechtigden die aan het werk gaan, is in de agenda opgenomen. Het aanvragen van bijzondere bijstand wordt makkelijker en de giftendrempel werd recent verhoogd van 1200 naar 1800 euro. Met de pilot Bijstand in één Dag’ weten dakloze personen binnen één dag of ze recht op bijstand hebben en krijgen binnen een dag betaald. En ook doet de gemeente mee aan het onderzoek Gewoon Geld Geven, waarbij 300 bijstandsgezinnen maandelijks 150 euro extra krijgen.

Subsidie voor armoedebestrijding

Meerdere gemeenten nemen net als Amsterdam maatregelen voor betere bestaanszekerheid. Zo is er in Tilburg een subsidie voor organisaties met een goed idee om armoede te bestrijden. Zij kunnen via de subsidieregeling ‘Samen voor Bestaanszekerheid’ geld aanvragen. In aanmerkingen komen initiatieven die bijdragen aan het voorkomen en vroegsignaleren van schulden- en armoedeproblematiek, het doorbreken van armoede van generatie op generatie, het aanpakken van armoede en het creëren van financiële rust en wijkgerichte initiatieven.

Ook Almere trekt geld uit voor bestaanszekerheid, bijna 3 miljoen euro. Het geld wordt onder meer gebruikt voor de energietoeslag en voor instanties die Almeerders helpen die het financieel zwaar hebben. De gemeente noemt de situatie nijpend, zo vertelt wethouder Froukje de Jonge tegen omroep Flevoland.