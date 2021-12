Decemberinitiatieven uit gemeenteland

De maand december staat bol van de goede initiatieven, steuntjes in de rug voor wie het nodig heeft en omkijken naar elkaar. Ook gemeenten zetten hun beste beentje voor. Vijf lokale praktijkvoorbeelden illustreren dit.

1. Voedselbank voor laptops

In Amsterdam is de Cyberbank van Cybersoek geopend, een soort voedselbank voor laptops en digitale ondersteuning. Wie een laptop heeft en deze niet meer gebruikt, kan het apparaat doneren. Jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt knappen de laptops weer op. Vervolgens kunnen Amsterdammers met een laag inkomen en een Stadspas aanspraak maken op zo’n opgeknapte computer.

Volgens de gemeente is tijdens de coronapandemie de kloof tussen mensen die wel en niet mee komen in de digitale wereld groter geworden. Amsterdam heeft tot nu via project ‘Iedereen verbonden’ ongeveer 3750 volwassen een opgeknapte laptop gegeven. ‘Met de Cyberbank wordt de digitale kloof nog verder gedicht.’ Ook wil de gemeente de eigen oude laptops aan de laptopbank weggeven. De mogelijkheden hiertoe worden nog onderzocht.

2. Kinderkledingdag

Gemeente Stein organiseerde bijvoorbeeld een kinderkledingdag, in samenwerking met Kledingbank Limburg en Stichting Leergeld. Niet voor alle gezinnen in de gemeente is het namelijk vanzelfsprekend dat ze goede en passende winterkleding hebben. Kinderen en hun ouders die dit nodig hadden, werden kosteloos van top tot teen in fijne winterkleding gestoken. Het gaat hierbij om gezinnen die bekend zijn bij de stichting Leergeld. Ook konden lokale professionals gezinnen met een laag inkomen benaderen, die wel wat degelijke winterkleding konden gebruiken.

De Limburgse gemeente heeft recent ook haar vrijwillers bedankt. Zij konden een goodiebag ophalen met daarin waardebonnen en attenties, gedoneerd door lokale ondernemers. Op de parkeerplaats van het stadhuis was hiervoor een drive-in ingericht om met de fiets of auto doorheen te rijden.

3. Gelukspoppetje tegen eenzaamheid

In gemeente Eijsden-Margraten worden gelukspoppetjes uitgedeeld in de strijd tegen eenzaamheid. ‘Door de coronamaatregelen hebben we minder sociale contacten,’ zo schrijft de gemeente. ‘En de dagen zijn kort en donker. Eenzaamheid ligt op de loer. Daarom moeten we zeker nu extra naar elkaar omkijken. Een klein gebaar kan al het verschil maken. Bijvoorbeeld door het geven van een gelukspoppetje als kleine attentie, een lichtpuntje.’

4. ‘Wethouder van geluk’ deelt kerstbomen uit

In Drimmelen deelt ‘wethouder van geluk’ Jan-Willem Stoop duurzame kerstbomen uit. De gemeente verloot een buurtboom onder inwoners met een goed idee voor een samenkomst, zoals sport of spel, of het vertellen van het kerstverhaal. De bomen-actie moet ontmoeting stimuleren. De kerstbomenactie is onderdeel van de gemeentelijke Geluksagenda. ‘Ook de komende feestdagen hebben we nog steeds te maken met het coronavirus,’ zegt Stoop. ’Een periode waarin we wat extra warmte kunnen gebruiken en waar eenzaamheid soms op de loer ligt. Daarom vinden we het zo belangrijk om ontmoetingen te stimuleren.’

De bomen die nodig zijn voor de actie, koopt de gemeente overigens met kluit en al in en deze worden na de feestdagen geplant in de ‘Bomenbieb,’ een nieuw, lokaal bos. Ook andere kerstbomen met kluit kunnen hier na de feestdagen geplant worden.

5. Circulair gebruik van kerstbomen

De gemeente Rotterdam organiseerde laatst een ideeëncompetitie voor het bedenken van een nieuw leven na de feestdagen voor de kerstbomen. De plannen draaien om ‘circulair denken.’ De vier winnaars van de wedstrijd ontvangen samen 12.500 euro voor hun plannen. Zij gaan aan de slag met het reïncarneren van kerstbomen als postkaart, potgrondvervanger of kweekbodem voor oesterzwammen. Zo moeten er ongeveer 100.000 bomen worden hergebruikt.