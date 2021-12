Subsidie voor extra dagactiviteiten demente inwoners

Dagactiviteiten houden mensen met dementie langer actief, gezond én in contact met anderen. Voor gemeenten die het aanbod op dit gebied verder willen ontwikkelen, is er nu subsidie beschikbaar.

Dagactiviteiten voor mensen met dementie hebben op verschillende manieren toegevoegde waarde. Patiënten geven aan dat hun kwaliteit van leven verbetert als zij zich nuttig voelen, plezier beleven aan activiteiten en sociale contacten onderhouden. Hierdoor blijven ze langer actief, gezond en in contact met de buitenwereld.

Zo kunnen dementerenden beter leren omgaan met de ziekte. Ook heeft het een gunstig effect op hun mantelzorgers. Dat schrijft organisatie ZonMw, waar een nieuwe subsidieronde is opengesteld voor het ontwikkelen van dagactiviteiten voor mensen met dementie.

Subsidie voor regiobeeld

De subsidie is bedoeld om een ‘regiobeeld’ te maken van de sociale- en gezondheidssituatie van de doelgroep, en voor het uitvoeren van een behoefteanalyse. Op basis van de uitkomsten kan samen met lokale partners een plan van aanpak worden ontwikkeld om het aanbod van dagactiviteiten meer vraaggericht en toekomstbestendig te maken.

Gemeenten kunnen tot 1 februari 2022 maximaal 50.000 euro aanvragen. Voor gemeenten die gezamenlijk een aanvraag indienen is maximaal 90.000 euro beschikbaar. Het totale beschikbare subsidiebudget in deze subsidieronde bedraagt 1,5 miljoen euro.

Nationale Dementiestrategie

De subsidie valt binnen het programma ‘Mensen met dementie tellen mee’. Dit is een van de thema’s in de Nationale Dementiestrategie 2021-2030, die het kabinet najaar 2020 naar de Tweede Kamer stuurde. Een van de doelstellingen is dat 80 procent van de thuiswonende mensen met dementie in 2030 toegang heeft tot zinvolle dagactiviteiten in de buurt. Elke gemeente kan hier een eigen invulling aan geven.

Inspiratiewijzer

ZonMw werkt momenteel aan een online inspiratiewijzer, met een aantal goede voorbeelden. Daarin komt ook een overzicht van bestaande handvatten om direct aan de slag te gaan. De inspiratiewijzer komt tot stand met medewerking van diverse betrokkenen, waaronder Alzheimer Nederland, Movisie en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten.