Circulaire kerstbomen: Rotterdam zet in op hergebruik

Het lot van afgedankte kerstbomen is vaak nog de verbrandingsoven. Om dit te veranderen, organiseerde Rotterdam een ideeëncompetitie. Geef de decemberbomen een nieuw leven, was de bedoeling. De plannen draaien om ‘circulair denken’. Kerstbomen reïncarneren als postkaart, potgrondvervanger of kweekbodem voor oesterzwammen.

De gemeente Rotterdam organiseerde samen met de provincie Zuid-Holland en circulaire pleitbezorger The Bin een ideeëncompetitie om de talrijke kerstbomen na kerst een nieuw leven te gunnen. De vier winnaars van de wedstrijd ontvangen samen 12.500 euro voor hun plannen. Die bijdrage moet leiden tot hergebruik van circa 10.000 bomen.

‘Een stukje duurzamer’

‘Kerstbomen hebben tien jaar nodig om te groeien. Ze moeten worden bemest, bewaterd en getransporteerd om vervolgens na de kerst weer weggegooid te worden. Dat is zonde,’ aldus wethouder Arno Bonte (duurzaamheid). ‘Deze ondernemers laten zien dat het anders kan. Ze maken duidelijk dat alle onderdelen van de bomen nog goed kunnen worden benut. Zo is deze kerst niet alleen gezellig maar ook een stukje duurzamer.’

Starterkit voor oesterzwammen

Wat gebeurt er precies met de bomen? De takken en de naalden worden verwerkt tot plaatmateriaal, dat daarna transformeert tot postkaarten, kersthangers of materiaal voor interieurbouw of meubels. Stammen veranderen in kerstkaarthouders. En er komt een starterkit waarmee mensen thuis oesterzwammen kunnen kweken op de takjes en naalden.

Ook wordt een forse hoeveelheid bomen verwerkt tot natuurlijke bodemverbeteraar en halffabricaten. Deze kunnen weer door andere ondernemers worden gebruikt om verschillende producten van te maken.

Vijftig cent bij inleverpunten

Om de kerstbomen een nieuw leven te kunnen geven opent de gemeente Rotterdam na de feestdagen speciale inleverpunten voor de bomen. Bewoners die hun boom daar afleveren, krijgen een vergoeding van vijftig cent.

Wethouder deelt uit

En over kerstbomen gesproken: in Drimmelen deelt wethouder van geluk Jan-Willem Stoop duurzame exemplaren uit. De gemeente verloot een buurtboom onder inwoners met een goed idee voor een samenkomst, zoals sport of spel, of het vertellen van het kerstverhaal. Deze actie moet ontmoeting stimuleren.

De benodigde bomen koopt de gemeente met kluit en al in en worden na de feestdagen geplant in de ‘Bomenbieb,’ een nieuw, lokaal bos. Ook andere kerstbomen met kluit kunnen hier na de feestdagen geplant worden.

Ook een goed initiatief voor het recyclen van kerstbomen? Of een ander groen decemberidee? Laat het hieronder weten!