Maastricht biedt kwetsbare jongeren woonplek inclusief leertraject

Beeld: Rijksvastgoedbedrijf

In een voormalige kazerne in Maastricht komen dertig woonplekken voor kwetsbare jongeren. Zij volgen er een lesprogramma, en krijgen coaching om aan het werk te gaan. De gemeente wil de jongeren zo ondersteunen om ‘uitval’ te voorkomen.

De pilot Skills in de stad hanteert een integrale aanpak. Onder één dak worden door verschillende samenwerkende organisaties wonen, werk, onderwijs en ondersteuning aangeboden.

Ruggensteun

De woonplekken komen in een voormalige kazerne van de Marechaussee. ‘Een eigen veilige woonplek is een belangrijke voorwaarde voor succes,’ zo schrijft Maastricht. ‘Na ongeveer twee jaar stromen de deelnemers door naar een eigen woonplek elders in de stad. Daar zullen ze dan zelfstandig wonen.’

De gemeente wil deze jongeren zo een extra steun in de rug geven, om permanente uitval te voorkomen. Nederland telt veel jongeren die zonder diploma, of door andere omstandigheden, moeilijk aan het werk komen. Ook nu er schaarste is op de arbeidsmarkt.

Maatschappelijke meerwaarde

Sociaalmaatschappelijke vraagstukken als schooluitval en jeugdwerkloosheid zorgen voor zo’n 145.000 jongeren zonder startkwalificatie, zo staat op rijksvastgoed.nl. ‘Met het project Skills in de stad willen het Rijksvastgoedbedrijf en de Rijksbouwmeester leegstaand publiek vastgoed inzetten om arbeidsparticipatie aan de onderkant te bevorderen.’ Overtollig vastgoed krijgt waar mogelijk een maatschappelijke meerwaarde.

‘Door leren, werken, wonen en coaching in combinatie aan te bieden in een concreet gebouw, worden gemeenten, bedrijfsleven, onderwijs en andere partijen in staat gesteld om de doelstellingen uit het regeerakkoord met betrekking tot arbeidsparticipatie, mbo-onderwijs en integratie beter en sneller te realiseren,’ vermeldt de site.

Een woningcoöperatie koopt en verbouwt de voormalige kazerne en maakt het project in samenwerking met de gemeente Maastricht en in overleg met de buurt operationeel. De eerste deelnemers kunnen naar verwachting in de loop van 2022 hun intrek nemen.

Blauwdruk

De pilot loopt vijf jaar. Naast Maastricht experimenteert ook Leeuwarden met de aanpak. Als de eerste pilots succesvol zijn, dan is het concept relatief eenvoudig te kopiëren door andere gemeenten en voor ander publiek vastgoed.