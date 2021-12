Derde ronde woningbouwimpuls naar 33 gemeenten

Het geld in de derde ronde van de nieuwbouwsubsidie ‘woningbouwimpuls’ is toegekend. In 33 gemeenten worden ruim 44.000 nieuwe woningen gebouwd, grotendeels voor starters en mensen met een middeninkomen. Het ministerie van Binnenlandse Zaken legt hiervoor 253 miljoen euro in. Gemeenten en provincies verdubbelen het bedrag.

Dat maakte demissionair minister Ollongren vorige week bekend. In 33 gemeenten kunnen binnenkort 44.277 nieuwe woningen worden gebouwd. Hiervan valt 64 procent in de categorie ‘betaalbaar’. Die bestaan uit sociale huurwoningen (42 procent), huurwoningen voor middeninkomens (28 procent) en voor 30 procent uit koopwoningen met een verkoopprijs onder de kostengrens van de Nationale Hypotheek Garantie (NHG). Verder worden 500 tijdelijke woningen gerealiseerd.

Veel interesse

Samen met de eerste ronde woningbouwimpuls en de tweede ronde worden in totaal circa 140.000 woningen met de subsidie gebouwd, waarvan het merendeel in de categorie ‘betaalbaar’ (65 procent). Ook deze ronde was er vanuit gemeenten veel interesse. Er werden er 65 aanvragen ingediend voor de versnelde bouw van betaalbare woningen. In totaal krijgen 36 projecten een bedrag van circa 10.500 exclusief btw per te realiseren woning. De bijdrage vanuit de woningbouwimpuls is bijna 4.900 euro exclusief btw. De overige 53 procent wordt door gemeenten en provincies ingelegd.

Op de afbeelding is te zien hoeveel woningen in welke gemeente erbij komen.

Vierde ronde

Omdat er ook de komende jaren nog een groot tekort is aan betaalbare woningen, zet het demissionaire kabinet de woningbouwimpuls voort. In 2022 kunnen gemeenten zich inschrijven voor een vierde ronde. In 2019 stelde het kabinet 1 miljard euro beschikbaar voor de eerste drie rondes. In 2022 is er 250 miljoen euro voor de vierde ronde. Dit moet de bouw van circa 40.000 woningen mogelijk maken.

Vakantieparken en aandachtsgroepen

In haar brief over de betaalbare woningbouw aan de Tweede Kamer schrijft Ollongren ook over de voortgang op de actie-agenda vakantieparken en de moties en toezeggingen daarbij. Verder gaat ze in op regelingen waarmee meer huisvesting wordt gerealiseerd voor aandachtsgroepen. Hiervoor konden gemeenten een subsidieaanvraag indienen. Dat deden er 83 voor ruim 35,5 miljoen euro, terwijl er 31 miljoen beschikbaar is. De aanvragen worden nu nog beoordeeld en toegekend of afgewezen. Begin 2022 wordt zal er meer bekend worden gemaakt.