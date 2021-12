Animatievideo moet inburgeraars de weg wijzen in 2022

Om gemeenten te ondersteunen bij de communicatie met inburgeraars, heeft kennisorganisatie Divosa een animatievideo ontwikkeld. De video toont welke stappen een inburgeraar volgens de Wet inburgering 2021 moet doorlopen.

De animatievideo Inburgeren vanaf 2022 is bedoeld voor klantmanagers en andere professionals die met inburgeraars werken. In de video wordt onder meer uitgelegd waar een inburgeraar de komende drie jaar naartoe werkt. De stappen in het traject komen aan bod, evenals wat de inburgeraar in grote lijnen te wachten staat. En met welke instanties of organisaties hij of zij contact zal hebben.

Binnenkort in verschillende talen

Vanaf het moment dat de Wet inburgering 2021 in werking treedt, op 1 januari 2022, ligt de regie op inburgering bij gemeenten. Het doel is inburgeringsplichtigen zo snel mogelijk te laten meedoen in de samenleving, het liefst via betaald werk. Verschillende partijen werken samen aan de voorbereiding en de implementatie van de wet.

Dat zijn onder meer DUO, het ministerie van Sociale Zaken en het Centraal Orgaan opvang asielzoeken. Namens lokale overheden treden Divosa en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten op. Zij ontwikkelen verschillende communicatiemiddelen om gemeenten te helpen bij de communicatie met inburgeraars. De nieuwe animatievideo is daar een voorbeeld van.

De video is nu nog alleen beschikbaar in het Nederlands. Maar binnenkort verschijnt de animatie ook in het Engels Spaans, Farsi, Tigrinya, Somalisch, Arabisch, Dari en Pashto (voice-over en ondertiteling).

Zes uitgangspunten

Om eenheid in de communicatie te stimuleren, zijn zes uitgangspunten vastgesteld. ‘Ze geven ketenpartners richting in hun communicatie met inburgeringsplichtigen, maar bieden tegelijkertijd voldoende ruimte om die op maat in te vullen,’ aldus Divosa.

De zes richtlijnen zijn: informatie aanbieden in iemands moedertaal, direct en duidelijk taalgebruik (niveau A2), helder zijn over wat iemand moet doen, een duidelijke route scheppen, overzichtelijk maken waar iemand terecht kan met vragen, en aanmoedigen door positief en motiverend taalgebruik.