Proces vaststellen inburgeringsplicht tijdelijk stopgezet

In de gemeente Utrecht lopen alvast drie projecten in het kader van de nieuwe Wet inburgering. De stad is blij dat de dagen van het oude beleid zijn geteld. Nieuwkomers moeten zich sneller thuisvoelen. Op 1 januari 2022 treedt de nieuwe Wet inburgering in werking. Gemeenten krijgen hiermee een grotere verantwoordelijkheid voor inburgering van nieuwkomers.... lees verder