Grote groep heeft toch geen recht op compensatie alleenverdieners

Bij het compenseren van ‘alleenverdieners’ die onterecht onder het bestaansminimum komen, zal een grote groep inwoners worden benaderd terwijl zij er toch geen recht op hebben. Het gaat om 2000 tot 3000 huishoudens, verwacht demissionair minister Schouten (Armoedebeleid).

Zo’n 6.000 huishoudens komen in aanmerking voor compensatie in de vorm van bijzondere bijstand. Dit omdat een samenloop van inkomensregelingen ertoe leidt dat ze juist onder het bestaansminimum komen. Schouten kondigde recent aan dat gemeenten volgend jaar de mensen kunnen gaan benaderen om wie het gaat. Ze krijgen financiële steun om hun rekeningen te betalen. Na 2027 komt er een structurele oplossing.

Uitvoerbaarheid

De VNG inventariseerde in hoeverre huishoudens bereikt worden met deze aanpak en waar gemeenten tegenaan lopen. De gemeenten die actief op zoek zijn naar alleenverdieners ervaren dat het moeilijk is om deze groep te vinden. Daarnaast is de werkwijze arbeidsintensief en is er specifieke kennis en expertise nodig die niet in elke gemeente voorhanden is. De VNG uitte eerder al zorgen over de uitvoerbaarheid in een gezamenlijke reactie met Divosa.

Bijna de helft minder

Van die 6000 huishoudens zitten er nog zo’n 3000 tot 4000 in dezelfde situatie waarop de compensatie is gebaseerd. Maar 40 tot 50 procent zat ‘minder lang in deze situatie dan eerder was ingeschat,’ meldt Schouten in een Kamerbrief voortgang aanpak alleenverdienersproblematiek. Dat blijkt ook uit de uitvoeringstoets van de Belastingdienst en Dienst Toeslagen.

Toch benaderen

Schouten geeft aan dat het belang van de daadwerkelijk gedupeerden zwaarder weegt, dus gaan gemeenten toch alle 6.000 huishoudens benaderen. Ze krijgen extra instructies, maar de minister erkent dat dit voor gemeenten ‘verre van ideaal is’. ‘Deze inwoners krijgen een bericht met de suggestie dat zij mogelijk recht hebben op bijzondere bijstand en een aanvraag kunnen doen bij de gemeente. Hun aanvraag zal worden afgewezen als blijkt dat ze niet aan de voorwaarden voldoen.’