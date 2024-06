SCP: ‘Anders denken en doen om kwetsbare inwoners te bereiken’

Gemeenten weten mensen die zorg en ondersteuning nodig hebben nog niet altijd goed te bereiken. Ze denken nog teveel vanuit het aanbod en niet vanuit behoefte. Kwetsbare inwoners kunnen zo in grotere problemen komen. Er is daarom een omslag nodig. Dit blijkt uit recent onderzoek van het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP).

Het wetenschappelijke instituut onderzocht wat de oorzaak is van het niet goed bereiken van bepaalde groepen inwoners en wat gemeenten en dienstverleners kunnen doen om dit te verbeteren. Het nieuwe onderzoek ‘Zien, luisteren en helpen’ is een vervolg op eerder onderzoek met daarin ervaringsverhalen en richt zich in dit vervolg op de systeemwereld: hoe komt het dat gemeenten mensen niet bereiken en wat is daar aan te doen?

Uit het eerdere onderzoek bleek namelijk dat het gemeenten niet altijd lukt om alle mensen die dat nodig hebben en daarvoor in aanmerking komen tijdig met passende ondersteuning te bereiken. Als mensen niet de ondersteuning krijgen die zij wel nodig hebben, kunnen hun problemen verergeren. Hierdoor is uiteindelijk duurdere en complexere hulp nodig. Bovendien kan dit hun vertrouwen in de overheid beschadigen, aldus het SCP.

Niet het aanbod maar behoefte centraal stellen

Een van de eerste conclusies uit het nieuwe onderzoek is dat gemeenten vaak nog teveel denken vanuit het aanbod. Vanuit de gedachten dat er loketten en voorziening zijn waar mensen naar toe komen voor hulp en ondersteuning. Wie hier geen gebruik van maakt, wordt gezien als niet-gebruiker. Het SCP pleit ervoor dat het zou helpen als gemeenten nagaan waarom sommige inwoners niet worden bereikt en wat zij nodig hebben en of dit wellicht iets anders is dan het bestaande aanbod. Het zou volgens de organisatie beleidsmakers ook stimuleren om actief te zoeken naar mensen die niet zelf om hulp vragen of niet weten hoe dit te doen. ‘Als de behoefte van mensen meer centraal komt te staan, wordt duidelijker welke zorg en ondersteuning nodig is en hoe de juiste zorg bij mensen komt,’ zo schrijven de onderzoekers.

Onrealistische aannames

Daarnaast blijkt uit het onderzoek ook dat beleidsmakers niet altijd van realistische aannames en mensbeelden uitgaan. Zo wordt bijvoorbeeld vaak gedacht dat mensen rationeel handelen bij problemen en bij de gemeente zullen aankloppen. Terwijl in de praktijk juist vaak blijkt dat mensen dit niet doen uit schaamte bijvoorbeeld, of uit wantrouwen en angst om toeslagen te moeten betalen. Ook weten ze niet altijd dat er hulp bestaat. Volgens het SCP denken beleidsmaker ook vaak ten onrechte dat mensen hulp zullen krijgen vanuit hun sociale netwerk, terwijl er grenzen zijn aan wat mensen voor elkaar (kunnen) doen.

Omslag nodig: van reactief naar actief handelen

Uit het onderzoek komt nog een derde conclusie die van belang is. ‘Er is bij gemeenten een echte omslag nodig: van een reactieve naar een actieve houding, waarbij er vaker op mensen wordt afgestapt.’ Alleen op die manier kan volgens de onderzoekers mensen met complexe problemen goed worden bereikt en geholpen. Verergering van hun problemen kan zo worden voorkomen. Het is niet voldoende meer als loketten laagdrempelig en dicht bij de inwoners zijn ingericht.

Gebrek aan tijd is een drempel

Simpel noemen de onderzoekers de omslag overigens niet. Dat komt ook omdat gebrek aan tijd vaak een rol speelt. Zo hebben hulpverleners vaak niet genoeg tijd en ruimte om actief op inwoners af te gaan. En ook de samenwerking met netwerkpartners in het sociaal domein, denk bijvoorbeeld aan welzijnsinstellingen, met medische domein of onderwijsinstellingen die inwoners in beeld kunnen hebben, verloopt niet altijd even soepel door gebrek aan tijd en ook door ingewikkelde (overheids)regels. ‘Hier is dus nog een slag te slaan. Daarnaast zou het gemeenten helpen als zij scherpere keuzes maken welke inwoners met welke problemen zij in elk geval willen bereiken en dus met wie hulpverleners in contact moeten komen.’ Ook persooneelstekorten en beoogde besparingen op uitgaven zijn niet bevorderlijk.

‘Betrek ervaringsdeskundigen en leer van de praktijk’

Het SCP geeft in het rapport veel verschillende handelingsrichtingen en doet ook drie aanbevelingen voor gemeenten om inwoners beter te bereiken. De eerste aanmelding richt zich op het centraal zetten van hoe je mensen bereikt en ondersteunt op een manier die aansluit bij wat hun behoefte is. In tegenstelling tot het centraal zetten van voorzieningen. Daarnaast raden ze gemeenten aan om hulpverlening niet alleen via (online) loketten aan te bieden, maar juist ook op mensen af te stappen. En als laatste aanbeveling raden ze aan om ervaringsdeskundigen te betrekken bij het ontwikkelen van beleid en om structureel te blijven leren van de praktijk.

Veranderen wetgeving

Er is inmiddels door DENK ook reactie gevraagd aan demissionair Schouten (armoedebeleid), of de minister kan zorgen voor een verbetering op dit gebied. De minister geeft aan dit een ‘bijzonder belangrijk onderwerp’ te vinden. Volgens haar zijn wetten vaak gemaakt met het idee dat mensen alle regelingen precies weten te vinden. ‘Het kabinet is daarom aan de slag gegaan met het veranderen van wetgeving. Proactieve dienstverlening staat daarbij centraal. Mensen hoeven dan niet zelf iets aan te vragen, maar horen van de overheid waar ze recht op hebben.’

Het onderzoek wordt onderschreven door verschillende eerdere onderzoeken. Zo schreven de Nationale ombudsman, Kinderombudsman en Veteranenombudsman in hun jaarverslag over 2023 ook dat inwoners zijn geholpen met veranderingen in het gedrag van de overheid. En niet met nog meer systemen. In dit verslag worden verschillende goede voorbeelden van gemeenten genoemd die proactief te werk gaan en met inwoners meedenken. Persoonlijk contact en luisteren naar de behoeften van inwoners is volgens hen cruciaal. Volgens hen handelt de overheid nu nog te weinig vanuit de vraag: wat is een behoorlijke manier van doen? ‘Het is een plicht van de overheid om burgers zelf op te zoeken. Om te luisteren. En dan te doen wat nodig is. Er zijn voldoende voorbeelden waarin we zien dat het wél kan.’