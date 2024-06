Alleenverdieners krijgen vanaf 2025 vaste tegemoetkoming

De wetswijziging waardoor gemeenten huishoudens met financiële problemen door tegenstrijdige overheidsregelingen kunnen compenseren moet in 2025 in werking treden. De automatische tegemoetkoming geldt ook voor 2026 en 2027. Vanaf 2028 moet er een structurele oplossing komen voor de zogenoemde eenverdienersproblematiek.

Duizenden huishoudens kwamen in de problemen doordat toeslagen en regelingen met elkaar botsen. Ook bekend als de ‘eenverdienersproblematiek’. Het gaat om stellen waarbij één persoon een UWV-uitkering heeft en de partner nauwelijks tot geen inkomen. Zij ontvangen minder toeslagen dan een vergelijkbaar stel met een bijstandsuitkering. Hierdoor komen zij onder het bestaansminimum.

Wetsvoorstel

Volgens het kabinet is dit is een onbedoeld effect en moet het daarom opgelost worden. Deze huishoudens moeten daarom de komende jaren een vaste tegemoetkoming krijgen via hun gemeente. De ministerraad stemde in met het wetsvoorstel van minister Schouten voor Armoedebeleid, dat nu voor advies naar de Raad van State gaat.

Vast bedrag

Als de voorgestelde wet in werking treedt, mogen gemeenten een vast bedrag uitkeren. Dat gebeurt grotendeels automatisch. Ook blijven de toeslagen van deze groep verder gelijk en kan het bedrag niet later teruggevorderd worden. Huishoudens die te maken hebben met deze problematiek, maar niet actief bereikt worden via de regeling, kunnen alsnog bij de gemeente aankloppen. Het bedrag van de tegemoetkoming moet nog bepaald worden.

Bijzondere bijstand

De nieuwe wet moet in 2025 in werking treden. Tot die tijd kunnen gedupeerde huishoudens zichzelf melden bij de gemeente voor bijzondere bijstand. Die regeling geldt sinds een jaar. Voor de uitvoering is er een handreiking. Volgens de VNG is de hulp via bijzondere bijstand geen wenselijke situatie. ‘Helaas is dit handelingsperspectief de zoveelste pleister die we moeten plakken. We benadrukken dat de oplossing niet bij gemeenten, maar bij het Rijk ligt.’

Uitvoering

Destijds gaven minister Schouten en staatssecretarissen Van Rij en De Vries (Financiën) al aan. ‘Wij beseffen dat die ondersteuning voor huishoudens én gemeenten moeilijk uitvoerbaar is. Het doet ook een zwaar beroep op gemeenten die nogmaals een extra taak moeten uitvoeren’. De nieuwe wet moet de uitvoering makkelijker maken, al betekent het alsnog dat gemeenten veel extra werk krijgen net als eerder met de energietoeslag.