Handreiking voor ondersteunen alleenverdieners

Ongeveer 6.400 huishoudens hebben onbedoeld een lager besteedbaar inkomen dan mensen met een bijstandsuitkering. In afwachting van een tijdelijke regeling om hen te ondersteunen, kunnen gemeenten dit nu ook doen via de individuele bijzondere bijstand. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) stelde hiervoor een handreiking op.

De betreffende groep huishoudens krijgt door een samenloop van regelingen minder zorg- en huurtoeslag dan nodig. Het Rijk werkt daarom aan een tijdelijke regeling waarbij gemeenten in de periode 2024-2027 jaarlijks een vast bedrag aan hen kunnen uitkeren. Dat schrijven de betrokken ministers en staatssecretarissen in een Kamerbrief over de stand van zaken. De wetswijzing die de tijdelijke regeling mogelijk maakt, is naar verwachting voor de zomer gereed. Een structurele oplossing is voorzien in 2028.

Handelingsperspectief

In afwachting van die tijdelijke regeling, kunnen gemeenten huishoudens nu al ondersteunen via de individuele bijzondere bijstand. Maar deze ondersteuning vergt veel kennis en capaciteit. Stimulansz schreef in opdracht van het ministerie van SZW een tijdelijk handelingsperspectief.

Hulpmiddel alleenverdienersproblematiek

De handreiking handelingsperspectief alleenverdienersproblematiek biedt onder andere praktische ondersteuning bij het actief benaderen van de huishoudens waar het om gaat. En ook bij het vaststellen van de hoogte van de individuele bijzondere bijstand. Het document beschrijft de oorzaken en achtergrond van de alleenverdienersproblematiek en wat de kenmerken van de verschillende doelgroepen zijn. Het biedt handvatten en inspiratie voor beleidskeuzes en een stappenplan voor de uitvoering. Ook zijn er modelteksten voor website en brieven in opgenomen. Deze handreiking is een groeidocument, binnenkort volgt een aangevulde versie.

Huishoudens bereiken

Gemeenten kunnen huishoudens uit het gemeentelijke systeem selecteren voor zover huishoudens bij hen bekend zijn, omdat zij al aanvullende bijstand ontvangen. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) gaat de komende periode bij gemeenten na in hoeverre huishoudens bereikt worden met deze aanpak.