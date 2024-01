Energiearmoede: 7 lessen om inwoners te bereiken 

Foto: Regionaal Energieloket (REL)

Zo’n 20.000 huisbezoeken legden ze af in 18 gemeenten: de energiefixers van het Regionaal Energieloket (REL) trokken een jaar lang langs de deuren om kleine energiebesparende maatregelen te treffen bij huishoudens die energiearmoede ervaren. De lessen die ze op communicatiegebied leerden, zijn gebundeld tot 7 praktische en effectieve tips.

De tips die de energiefixers een jaar lang opdeden zijn onder andere bedoeld voor beleidsmakers die betrokken zijn bij het bestrijden van energiearmoede. ‘Communicatie speelt een cruciale rol bij het bereiken en activeren van huishoudens die kampen met energiearmoede,’ zo schrijven de makers.’ De geleerde lessen en inzichten zijn vertaald naar 7 praktische tips.

‘Geleend vertrouwen’ helpt verder

Het eerste inzicht is ‘geleend vertrouwen.’ Een bekend gezicht helpt om vertrouwen te winnen. Denk aan buurtambassadeurs, sleutelfiguren in de wijk en medewerkers van lokale instanties zoals de lokale voedselbank, moskee of buurthuis. En betrek hen bij de aanpak, door ze bijvoorbeeld te laten flyeren of hen de boodschap te laten vertellen.

Diversiteit in het team

Op de tweede plek staat een uitvoerend team met daarin diversiteit. Dat helpt om achter de voordeur te komen ‘Gedeelde kenmerken zorgen voor vertrouwen bij bewoners,’ zo schrijven de fixers. De leden van het fixteam van REL steken in totaal 14 talen vloeiend. ‘We zien bij huis-aan-huis activatie dat bewoners met een migratie-achtergrond meer openstaan voor een direct huisbezoek als de energiefixer dezelfde taal spreekt of dezelfde culturele achtergrond heeft.’

Vertaal content

Niet iedereen is de Nederlandse taal even goed machtig. Hierdoor bereik je een deel van de doelgroep niet als je standaard communiceert in het Nederlands. De derde tip luidt daarom: vertaal je content in verschillende talen. En bied de mogelijkheid voor een huisbezoek in een voorkeurstaal, zoals Engels, Arabisch, Turks of Pools.

Gebruik een middelenmix en herhaal de boodschap

Een vierde inzicht van de fixers: herhaal je boodschap op verschillende momenten en verschillende kanalen. In de gemeenten waar meerdere keren drukwerk werd verspeid onder de doelgroep en waar aanvullende kanalen zoals posters, social media en artikelen in de krant werden ingezet, was er sprake van een significant hogere conversie.

De deuren langs

Volgens de fixers is het ook slim om naast het verzenden van drukwerk op een aangekondigd moment langs de deuren gaat. ‘Een deur-aan-deur aanpak zorgt voor zichtbaarheid in de wijk, wat bewoners nieuwsgierig maakt’. En het heeft meer voordelen. ‘Doordat je een tijdje in hetzelfde gebied werkt, word je een bekend gezicht in de wijk, wat voor vertrouwen én hogere conversie zorgt. Bovendien kunnen energiefixers direct de gewenste actie verrichten voor de bewoner, zoals een huisbezoek inplannen of zelfs direct uitvoeren.’ Ook uit eerder onderzoek van TNO blijkt overigens dat er potentie is voor energiebespaaradvies met daarbij persoonlijk contact, zoals een energiecoach.

Blijf in gesprek

Het klinkt als een open deur, maar luisteren naar de doelgroep is in deze van belang. Hierdoor krijg je namelijk diepgaande inzichten om oplossingen te creëren die goed aansluiten bij de behoeften en ervaringen. Zo wordt bijvoorbeeld een deel van de bewoners nagebeld om feedback op te halen en medewerkers van kantoor gaan mee op huisbezoeken. Die inzichten kun je gebruiken om de aanpak voortdurend te verbeteren. Het productassortiment werd bijvoorbeeld uitgebreid met energieverbruiksmeters en kozijnfolie.

Tevreden bewoners = mond-tot-mondreclame

Een laatste les die de fixers leerden is dat door hoge kwaliteit dienstverlening aan te bieden, je mond-tot-mondreclame creëert, bijvoorbeeld tussen buren. Enthousiaste bewoners worden actief gevraagd hun buren te informeren over een huisbezoek. Zo krijg je gratis effectieve promotie onder de doelgroep, door de doelgroep zelf.